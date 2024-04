Atletico pobijedio pred sam kraj utakmice

INVENTURA Što je sve Jakobušić zapisao u Strategiji, a koliko je od toga do sada ostvareno. Malo i ništa... Hajduk do 2027. godine mora dva puta osvojiti prvenstvo, jednom Kup, popeti se sa 140. do 90. mjesta na UEFA ljestvici klubova, jednom igrati skupinu Lige prvaka, jednom Europske i tri puta Konferencijske lige...