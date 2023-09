Atletico razbio Real u gradskom derbiju, Modriću tek 45 minuta

U velikim madridskom derbiju Atletico Madrid je na stadionu Civitas Metropolitano pobijedio Real Madrid sa 3-1 nanijevši "Kraljevskom klubu" prvi poraz sezone.

Zanimljivo, sva tri gola Atletico je zabio udarcima s glavom pri čemu je dvostruki strijelac bio Alvaro Morata (4, 46), a pogodak je postigao i Antoine Griezmann (18). Za Real je zabio Toni Kroos (35).

Luka Modrić je za Real igrao samo prvo poluvrijeme, dok je Ivo Grbić bio na Atleticovoj klupi.

Foto: ISABEL INFANTES

"El Derbi Madrileno" je sjajno počeo za domaći sastav. Alvaro Morata je već u četvrtoj minuti zabio za 1-0. Samuel Lino je sjajno ubacio s desne strane, a Morata pored pasivnog Alabe uspješno glavom matirao Kepu za 1-0.

U 18. minuti je već bilo 2-0, a pogodak glavom je postigao Antoine Griezmann. Ovoga puta ubacio je Saul Niguez. Real Madrid je do poluvremena uspio smanjiti, u 35. minuti s ruba kaznenog prostora pogodio je Toni Kroos.

Modrić, koji je krenuo od prve minute, ostao je u poluvremenu u svlačionici, a umjesto njega zaigrao je Joselu. Međutim, uslijedio je novi šok za goste. Saul Niguez je u prvoj minuti nastavka ubacio, a Morata još jednom zabio glavom pored uspavane Realove obrane.

U 65. minuti među domaće strijelce se mogao upisati i Mario Hermoso, no njegov udarac glavom završio je u okviru gola.

Foto: ISABEL INFANTES

U ranije odigranom susretu Real Sociedad je pobijedio Getafe sa 4-3 ostvarivši drugu pobjedu sezone.

Bio je to susret u kojem je domaćin poveo, Getafe je okrenuo rezultat do kraja poluvremena, no Real Sociedad se u nastavku izborio pobjedu.

Kod domaćina golove su zabili Takefusa Kubo (2), Mikel Oyarzabal (61-11m, 88) i Brais Mendez (66), a za goste Carles Alena (39), Borja Mayoral (45+5-11m) i Juanmi Latasa (90+2).

Rayo Vallecano i Villarreal su odigrali 1-1. Gosti su poveli u 15. minuti preko Alexandera Sorlotha, a izjednačio je Kike Perez minutu kasnije.

Identičnim rezultatom je završio i susret između Real Betisa i Cadiza, dok je Las Palmas pobijedio Granadu sa 1-0 upisavši prvu pobjedu sezone.

Barcelona i Girona vode na ljestvici sa po 16 bodova, Real Madrid ima bod manje, dok je Athletic Bilbao četvrti sa 13 bodova. Atletico Madrid je sada peti sa 10 bodova, ali i susretom manje.