VIDEO Vinicius prevario Modrića pa se smijao, on ga napucao...

Luka Modrić je protiv Union Berlina (1-0) u Ligi prvaka tek drugi put ove sezone krenuo od prve minute i oduševio sve. Dao je svima do znanja da i s 38 godina može biti najbolji na terenu, no čini se da ni to nije kupilo mjesto u prvih 11 kod trenera Carla Ancelottija.

Prethodnih sezona prva postava Reala nije se mogla zamisliti bez hrvatskog genijalca, ali ove sezone ima status rezerve. Španjolski mediji pišu kako će Modrić krenuti s klupe u derbiju protiv Atletico Madrida koji se večeras od 21 sat igra na Wandi Metropolitano u sklopu 6. kola La Lige.

Igrači Reala su u Valdebebasu odradili posljednji trening uoči Atletica, a hrvatski nogometaš ljutito je reagirao na Viniciusa. Igrači su se zagrijavali za trening igrajući 'ševu', u krugu je bio Modrić, a Brazilac ga je nadmudrio odigravši jednu loptu petom pa je to proslavio smijehom. Luki baš i nije bilo do smijeha, kada je lopta došla do njega, napucao je Viniciusa.

Hrvatski kapetan legenda je i ikona Reala. Pravo je čudo što i s 38 godina igra na vrhunskoj razini, no sigurno ni on sam nije očekivao da će ga Ancelotti smjestiti na klupu.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Pokazao je protiv Union Berlina da je u sjajnoj formi, razigravao je suigrače, organizirao igru svoje momčadi, no bez obzira na sjajnu partiju, Ancelotti mlađe igrače i dalje vidi ispred njega.

Real je savršeno ušao u sezonu s pet pobjeda, a taj niz pokušat će nastaviti večeras u gradskom derbiju.