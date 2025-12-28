Atraktivne plesačice zapalile atmosferu na Kutiji šibica

Kutija Šibica ove godine održava se u Košarkaškom centru Dražen Petrović. Danas je održano četvrtfinale, dok su polufinala na rasporedu za ponedjeljak, a gledatelji će moći ih pratiti putem televizijskog prijenosa
Atraktivnim nastupom plesačica, koje su dodatno zapalile atmosferu u prepunoj Kutiji šibica, započela je još jedna večer malonogometnog spektakla.
Atraktivnim nastupom plesačica, koje su dodatno zapalile atmosferu u prepunoj Kutiji šibica, započela je još jedna večer malonogometnog spektakla.
Atraktivnim nastupom plesačica, koje su dodatno zapalile atmosferu u prepunoj Kutiji šibica, započela je još jedna večer malonogometnog spektakla.
Njihova koreografija bila je savršena uvertira u četvrtfinalne dvoboje najvećeg turnira ove vrste u Hrvatskoj, ali i šire.
Košarkaški centar Dražen Petrović bio je ispunjen gotovo do posljednjeg mjesta, a borba za polufinale ostavila je samo četiri momčadi.
U ponedjeljak ih čekaju polufinala (18.20 i 19.20 na HTV2), dok su u utorak na rasporedu utakmica za treće mjesto i veliko finale, uz nagradni fond koji pobjedniku donosi 13.000 eura.
Juicy Maraska je predvođena hat-trickom Denisa Kneževiča uvjerljivo svladala Unijabeton i izborila plasman u polufinale 54. izdanja turnira
