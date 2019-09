Atraktivni Riječanin poziva na zadnji turnir odbojke na pijesku

Novi odbojkaški tereni u zagrebačkom Vrapču ugostit će od 6. do 8. rujna ljubitelje odbojke na pijesku. Igra se posljednji turnir Prvenstva Hrvatske, a jedna od zvijezda je atraktivni Riječanin Josip Pribanić (24).

- Trenirao sam plivanje 10 godina pa prešao na odbojku. Za plivanje sam bio talentiran, i moji roditelji su se time bavili, ali sam tada bio jako lijen. U početku sam bio antitalent, ali sam kroz odbojku na pijesku razvio radnu etiku, počeo odgovorno i puno trenirati jer sam htio dokazati da mogu biti bolji. Na svojoj sam koži naučio da je rad bitniji od talenta - otkriva Josip.

Odigrao je brojne turnire po svijetu, a jedan posebno pamti. Igralo se u Kish Islandu, otoku između Irana i Dubaija 2018. godine.

- Bilo je sablasno. Hoteli su bili nedovršeni, a pored njih hoteli s pet zvjezdica u kojima iz zlatne fontane izlazi čokolada - sjeća se Pribanić.

Za ovaj sport potrebna je dobra fizička sprema, eksplozivnost, snaga, ali i sposobnost da se izdrži igra na ekstremnim temperaturama koje se znaju dići i do 40 stupnjeva, ali i spustiti do 5.

- To je sport koji nije kompletno individualan, a nije ni timski, već je nešto između, što je specifično. Kao ekipa morate funkcionirati dobro, ali morate biti dobri i individualno. Morate biti mentalno jaki jer po ovakvim uvjetima lako se dogodi da igrač uđe u crnu rupu i pogriješi nekoliko lopti za redom. Na turniru u Splitu dogodilo mi se da sam ušao na teren s temperaturom 40 te sam usred utakmice pod time outom povraćao. Svi su igrali bez majice, a ja sam bio u majici dugih rukava i dugim hlačama. No, uspio sam izdržati i odigrati meč do kraja - kaže Josip.