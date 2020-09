Auč! Leo Messi je najplaćeniji na svijetu, tuče Kikija za 9 mil. $!

<p> Argentinski nogometaš <strong>Lionel Messi </strong>na prvom je mjestu liste najplaćenijih nogometaša u 2020. godini koju objavljuje američki časopis "Forbes". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>Prema procjeni Forbesa, godišnja zarada nogometaša Barcelone iznosi 126 milijuna dolara. Eto, čini se kako mu ova turbulentna godina u Barci ipak nije toliko loša. Sigurno da je nešto lakše sve podnijeti kada se uspije 'nakupiti' 126 milijunčića. No, istini za volju, Messi uz sav luksuz koji posjeduje i opušten život koji živi, zarađeni novac često donira u humanitarne svrhe. Tako je među posljednjim humanim potezima Argentinca i velika pomoć jednom malenom navijaču i to ne navijaču Barce. Naime, razveselio je malenog navijača Arsenala poklonivši mu visokotehnološke naočale u vrijednosti 4200 funti (približno 35.000 kuna). Messi je zaštitno lice izraelske organizacije <strong>OrCam </strong>koja pomaže ljudima koji imaju problema s vidom. </p><p>Podsjetimo, <strong>Barcelona</strong> je u subotu imala premijeru pod novim trenerom <strong>Ronaldom Koemanom</strong> protiv trećeligaša Gimnàstic iz Tarragone i pobijedila 3-1.</p><h2>2. Cristiano</h2><p>Drugo je mjesto na ovoj listi zauzeo nogometaš Juventusa Portugalac Cristiano Ronaldo sa 117 milijuna dolara godišnje. A osim što mu dobro ide u klubu i što dobro zarađuje, veseli ga još jedna činjenica, a to je ta da bi uskoro mogao skinuti vječni rekord legendarnog Iranca Ali Daeija koji je za svoju reprezentaciju utrpao čak 109 golova u 149 nastupa što je uvjerljivo najviše golova na reprezentativnoj razini. Ali pitanje je trenutka kada će Cristiano skinuti novi rekord jer je u 165 nastupa stigao do 101. gola, a čini se kako tu ne namjerava stati. No on tvrdi da mu rekordi nisu opsesija već da to dolazi prirodno. Portugalska nogometna mašina u svakom smislu te riječi i s 35 godina na leđima.</p><h2>3. Neymar</h2><p>Na trećoj poziciji je Brazilac Neymar iz PSG-a čiji su prihodi u ovoj godini procijenjeni na 96 milijuna dolara. Dobro je poznat po svom veličanstvenom transferu 2017. iz Barcelone upravo u Pariz za 222 milijuna eura, no trenutno naslovnice puni zbog skandala na derbiju francuskog prvenstva s Marseilleom u kojemu je PSG izgubio utakmicu, a Neymar živce nakon navodnih rasističkih provokacija. </p><p><em>>> Više o Neymaru i tučnjavi pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/sport/neymaru-do-7-utakmica-kazne-dozvolio-sam-si-to-i-budala-sam-716407" target="_blank">OVDJE</a>. </em></p><p> Slijedi ga suigrač<strong> Kylian Mbappé </strong>(42 milijuna). Peto mjesto zauzeo je Egipćanin <strong>Mohamed Salah</strong> iz Liverpoola (37 milijuna, a među 10 najplaćenijih nogometaša su još Paul Pogba iz Manchester Uniteda (34), Antoine Griezmann iz Barcelone (33), Gareth Bale iz Real Madrida (29), Robert Lewandowski iz minhenskog Bayerna (28) i David de Gea iz Manchester Uniteda (27).</p>