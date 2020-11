Australci pobijedili koronu pa pustili na tribine 52.000 ljudi

Na ragbiju u Australiji okupilo se 52.000 gledatelja, a nekolicina navijača za koje se pretpostavlja da su bili pod utjecajem alkohola, uletavali su na teren zbog čega se utakmica dvaput prekidala

<p>Korona virus prošlost je za Australiju, gdje se odigrala završnica State of Origina pred čak <strong>52.000 ljudi.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o Kovačiću</strong></p><p>Gledateljima je zabranjeno okupljanje na sportskim terenima u Velikoj Britaniji te širom svijeta zbog borbe sa smrtonosnim virusom. No situacija se čini daleko boljom nakon što je premijerka Queenslanda <strong>Annastacia Palaszczuk</strong> objavila da je povećala kapacitet na stadionu sa 75 posto na 100 posto.</p><p>Domaća momčad Queensland Maroonsa u srijedu je u Brisbaneu pobijedila New South Wales Bluese 2-1 u seriji rezultatom 20-14 zahvaljujući glasnoj podršci s tribina. Otprilike 2000 ulaznica podijeljeno je ljudima koji predvode borbu s korona virusom, kao što su zdravstveni radnici i junaci hitnih službi, u zahvalu za njihov rad tijekom pandemije. </p><p>Publika koje je bilo nešto manje od 52.000, što je skoro puni kapacitet Suncorp stadiona, nadmašila je brojku od 46.061 gledatelja na Novom Zelandu koji su prošlog mjeseca gledali pobjedu All Blacksa nad Australijom 22-7 u Eden Parku. </p><p>Finale australske nacionalne ragbijaške lige (NRL) pratilo je 37.303 obožavatelja, dok je drugu utakmicu Origina, u kojoj je prošlog tjedna NSW Blues izjednačio seriju, pratilo 36.212 navijača.</p><p>Pandemija je u Australiji gotovo potpuno iščeznula dolaskom toplijeg vremena, u posljednja dva mjeseca imaju 20-ak novih slučajeva dnevno, a trenutačno je u toj zemlji s 25 milijuna zaraženo njih oko 1300. Za usporedbu, u Hrvatskoj, koja ima više od pet puta manje stanovnika, trenutačno je zaraženo oko 17.000 ljudi.</p><p>Igraču Queenslanda <strong>Cameronu Munsteru</strong> dodijeljena je medalja Wallyja Lewisa kao najboljem igraču serije. Uzbuđen zbog osvajanja naslova i ove nagrade dogodio mu se gaf te je nenamjerno opsovao u svom govoru ispred punih tribina. </p><p>Munster nije bio jedini koji se toliko uzbudio. Nekoliko navijača očito je bilo malo previše "pod dojmom" dolaska na stadion pa su utakmicu čak dvaput prekinuli zbog uletavanja navijača na teren. </p>