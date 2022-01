U fantastičnom meču u Rod Laver Areni Danil Medvjedev pobijedio je Nicka Kyrgiosa sa 7-6 (1), 6-4, 4-6, 6-2 za nešto više od tri sata igre.

Bio je to uzbudljiv susret prvog nositelja u Melbourneu i domaćeg dečka koji podiže publiku na noge. I u ovom meču Kyrgios je dokazao da je on sve samo ne 'običan' tenisač. Od svađanja sa sucima, hvaljenja protivnika, ispijanja Pepsija do poena kakvih se ne bi posramili najbolji tenisači svih vremena. Australac je najbolji primjer neispunjenog potencijala, neizbrušenog dijamanta, kako god želite...

Prvi set otišao je u tiebreak, iako smo vidjeli dva breaka i čak 11 break lopti, a tamo se bolje snašao Rus koji jednostavno ne može promašiti.

Drugi set, za razliku od prvog, nije ponudio break lopte sve do servisa Kyrgiosa za 4-4, kada je spasio jednu, a Medvjedev je pri vodstvu 5-4 došao do dvije nove break, set lopte. Iskoristio je drugu.

Kyrgios je u trećem setu zaigrao bitno bolje pa i oduzeo Rusu servis pri rezultatu 3-3 i fantastičnim poenima podizao publiku na noge i na koncu smanjio na 2-1 u setovima.

Medvjedev je u prvom gemu četvrtog seta spasio break loptu što se ispostavilo ključnim jer je u tom poenu lobao Kyrgiosa, koji se nakon iscrpnog poena nije uspio stabilizirati. Jednostavno, dugi period bez tenisa negdje se morao pokazati. Rus je u četvrtom setu napravio dva breaka i zaključio priču u Rod Laver Areni, a onda se okrenuo prema publici i gestikulirao: "Ovo je bila laganica, mogu ja i bolje".

Najtužniji je ovim rezultatom bio Novak Đoković koji se nadao kako će njegov zagovornik, a bivši 'neprijatelj', uspjeti pomrsiti planove Medvjedevu koji će, ako osvoji Australian Open, postati teniski broj jedan.