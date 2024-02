Australski ‘Gospar’ debitira na SP-u protiv Hrvatske: Studirao je u SAD-u pa odselio u Sydney

Prema zadnjem popisu stanovništva, u Australiji živi oko 43 tisuće Hrvata. Mislimo pritom samo na one rođene u Hrvatskoj, dok ih se i mnogo više smatra Hrvatima. Većina je Down Under otišla zbog boljeg života, posla, školovanja, a neki su i zbog sporta. Štoviše, zbog vaterpola!

Među 13 australskih vaterpolista koji će danas (11:30, HRT 2) zaigrati protiv Hrvatske u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva u Dohi bit će upravo i Hrvat. Mladić iz Grada, Gospar iz Dubrovnika, Jacob Merčep (25). I prvu službenu utakmicu za Australiju odigrat će upravo protiv domovine. Sudbina.

Ljevoruki Merčep dijete je Juga, bio je jedan od najvažnijih igrača juniorske reprezentacije koja je 2016. godine u Podgorici osvojila svjetsko zlato, a iz koje su među "barakudama" trenutačno Zvonimir Butić, Matias Biljaka i Franko Lazić. I tadašnji izbornik juniora Mile Smodlaka nemalo je puta u superlativima govorio o Merčepu. No on se umjesto ulaska u profesionalizam odlučio za odlazak na koledž u SAD. Sa sveučilišnom ekipom USC-a osvojio je i NCAA naslov, uz još dvojicu Hrvata, Marina Dašića i Luku Karamana. Bio je i MVP tog završnog turnira.

Kad je nastupila pandemija korona virusa, kratko je igrao u Nizozemskoj, a onda se odlučio za drugu stranu svijeta - Australiju, gdje je ispunio želju, odnosno mogao kombinirati i poslovnu i sportsku karijeru. Odselio se u Sydney, zaposlio u financijskom sektoru, igrao za tamošnji klub i stekao pravo dobivanja australskog državljanstva.

Novi izbornik "Sharksa", kako u Australiji zovu vaterpoliste, uvrstio je Merčepa odmah i među putnike za Svjetsko prvenstvo. Da će biti itekako pojačanje za desnu stranu, pokazao je odmah u prvoj utakmici, Japancima je, naime, nedavno na turniru u Italiji zabio pola tuceta! Inače, Australci će sad imati dvojicu ljevaka hrvatskih korijena. Lukeu Pavillardu, igraču Barcelonete kod Elvisa Fatovića, koji je gotovo cijelo desetljeće vodio Australiju, majka je Hrvatica.

Foto: Hali Helfgot/USC

Merčep, pak, neće ostati živjeti u Sydneyu i Australiji, nego će se vratiti kući nakon Svjetskog prvenstva. Dakako, u matični Jug za nastavak sezone. Više od sedam godina otkako je odigrao zadnju utakmicu kao jugaš. A tek ulazi u najbolje godine, 26. će proslaviti u četvrtak. 