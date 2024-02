Tucak uoči Australije: Oni ne igraju tipični europski vaterpolo

Točno 20 dana otkako su u nevjerici svjedočili majstoriji života Španjolca Alvara Granadosa, kojom je Španjolska postala prvak Europe usred Zagreba, hrvatski vaterpolisti započinju nastup na Svjetskom prvenstvu. Hrvatsku su zamijenili Bliskim istokom, katarskom prijestolnicom Dohom koja čak i nije zamjetno toplija (22 Celzijeva stupnja) nego je trenutačno naša domovina.

Pustimo vremenske uvjete jer će vaterpolisti ionako igrati u zatvorenom kompleksu Aspire Dome. Bazen su već iskušali po dolasku iz trodnevnog boravka u Dubaiju gdje su trenirali s Talijanima i Grcima. Sve je, srećom, zasad ostalo na onim problemima nakon Zagreba, odnosno na izostancima Luke Bukića i Tonija Popadića koji su obavili operativne zahvate. Tek je Luka Lončar zaradio malu ljubičastu uspomenu ispod oka, no ništa strašno uoči Australije u ponedjeljak 11.30.

- Prva utakmica na svakom velikom natjecanju je posebna, u psihološkom smislu zahtjevnija nego ostale, a igramo protiv reprezentacije koja ne igra tipičan europski vaterpolo, stoga zahtijeva posebnu koncentraciju i pripremu. Vjerujem da smo kroz treninge s Talijanima i Grcima napravili sve što smo trebali, analizom upozorili igrače na sve te s optimizmom i oprezom čekamo prvu utakmicu - poručio je iz Dohe izbornik Ivica Tucak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Australci, još otkako ih je preuzeo Elvis Fatović, nerijetko su znali iznenaditi favorite i ponajbolje reprezentacije svijeta, no dojam je kako su Fatovićevim odlaskom u blagom padu. I ne samo njegovim, već i kapetanom i uvjerljivo najboljim igračem Aaronom Youngerom. No, i dalje je to sjajna reprezentacija čija je glavna snaga ona fizička i plivačka. Tko odgovori na to, u pravilu Australci nemaju rješenja.

- Plivaju puno i kreću se, ulaze na dva metra s drugim centrom pa ćemo morati posebno obratiti pozornost na individualno odgovornost u obrani. Ako nametnemo ritam i budemo strpljivi protiv njihove plitke zone, možemo pobijediti - vjeruje Ante Vukičević.

Pobjeda bi bila važan kapital prema prvome cilju ovog turnira, a vjerojatno ste dosad svi naučili da se taj cilj zove Pariz. Do Pariza vodi plasman u četvrtfinala, a u četvrtfinale izravno prvo mjesto skupine, kojem se također nadaju i Španjolci. S njima igramo u srijedu, a za kraj grupne faze u petak protiv JAR-a.