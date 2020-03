Australski Hrvat Tomic sumnja na koronu: Imam kratak dah...

Tenis je, kao i gotovo cijeli sportski svijet, stao. Kada će tenisači i tenisačice ponovno na teren, to još ne zna nitko premda stoji provizorni datum nastavka 27. travnja.

Još uvijek nema potvrđenih slučaja zaraze korona virusom među njima, barem ne onih poznatijih, no jedno je vrijeme pod sumnjom bila Kazahstanka Jaroslava Švedova koja je bila suputnica u zrakoplovu zaraženoj osobi, no njen je test ispao negativan.

- Svejedno moram ostati u samoizolaciji sljedeća dva tjedna jer sam tijekom leta sjedila prilično blizu zaražene osobe - rekla je Kazahstanka koja danas više nema ni renking, a najpoznatija je vjerojatno po "zlatnom setu" (set bez izgubljenog poena, 24-0) koji je priuštila Sarri Errani na Wimbledonu 2012. godine.

Međutim, uskoro bi mogao biti potvrđen prvi teniski slučaj. Barem ako je vjerovati simptomima Bernarda Tomica.

- Ne osjećam se dobro još od utorka. Imam kratak dah, pao mi je i imunitet. Sada sam u Miamiju, u samoizolaciji sam, kako je i savjetovano. Nisu me testirali, ali imam sve simptome.

Bernard Tomic is the latest Australian athlete to display symptoms of coronavirus, with 27-year-old now in isolation. https://t.co/hLB2TxQDFI