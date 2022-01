U nedjelju u ranu zoru po srednjoeuropskom vremenu završila je saga koja je trajala 11 dana. Tročlano sudsko vijeće Saveznog suda u Melbourneu na čelu sa sucem Jamesom Allsopom jednoglasno je podržalo odluku ministra Alexa Hawkea te tako odbilo izdati vizu Novaku Đokoviću. Naredili su njegovu deportaciju, a srpski tenisač je nekoliko sati nakon toga napustio Australiju.

U ponedjeljak iza podne stigao je u Beograd gdje vida rane, odmara i puni baterije u krugu obitelji, a točno četiri dana nakon suđenja suci James Allsop, Anthony Besanko i David O'Callaghan objavili su obrazloženje svoje odluke. Tvrde kako je odluka ministra imigracije Alexa Hawkea o deportaciji bila racionalna jer bi Đokovićev ostanak u Australiji mogao pokrenuti antivakserski pokret u toj zemlji.

- Parlament je jasno stavio do znanja u članku 116. da ministar može poništiti vizu ako smatra da prisustvo njenog nosioca u Australiji može predstavljati rizik po zdravlje ili red australske zajednice. Ministar ovaj stav ima po osnovama za koje se ne može reći da su iracionalne ili nelogične ili da nisu zasnovane na relevantnom materijalu. Postojala je jasna povezanost svih dijelova ministrovih razloga. Teme ohrabrenja i oponašanja sportskog heroja i ikone provlače se kroz razloge zabrinutosti za zdravlje i red, javni interes.

Također, tvrde kako je ministar djelovao u skladu sa zakonom koji mu dopušta da otkaže vizu sve dok je uvjeren da bi nositelj vize mogao predstavljati rizik za zdravlje ili za javni red u australskoj zajednici. U ovome slučaju je srpskog tenisača vidio kao prijetnju po zdravlje australskih građana jer se nije cijepio.

- Ovlaštenje za ukidanje vize predstavlja to da je ministar 'nije zadovoljan određenim stvarima'. Te stvari su, relevantno za sadašnje svrhe, da prisutnost nositelja vize u Australiji predstavlja ili može biti, ili bi mogla biti, rizik za zdravlje, sigurnost ili dobar red australske zajednice ili njenog dijela. Ministar nije bio dužan da navodi razloge za odbijanje vize, ali je to učinio - rekli su glavni suci.

A kao odgovor na njihovo obrazloženje stigla je i vijest da bi Novak mogao tužiti Australiju te tražiti 3,8 milijuna eura odštete. Tim srpskog tenisača smatra da je oštećen za 2.760.000 eura što je ujedno i nagrada za osvajanje Australian Opena, a u ostatak do 3.8 milijuna očito ide i spomenuti loš tretman koji je Đoković imao po dolasku u 'Down Under'. Oduzeli su mu sve stvari po dolasku u Australiju, a morao je spavati u hotelu za izbjeglice.

Podsjetimo, Đoković je u Melbourne stigao 5. siječnja. Kako se nije cijepio, što je uvjet za ulazak u Australiju i nastup na Australian Openu, dobio je medicinsko izuzeće za nastup. No, njegovi su problemi započeli po dolasku na australsku tlo.

Nisu mu odobrili vizu, bio je četiri dana zatvoren u hotelu za izbjeglice da bi u konačnici ipak pobijedio na sudu. Sudac Anthony Kelly je donio odluku u njegovu korist i vratio mu vizu. Ipak, ministar za imigraciju Alex Hawke je iskoristio svoje pravo te je nakon četiri dana poništio Novakovu vizu. Uslijedila je nova parnica na sudu, a konačni epilog je deportacija srpskog tenisača. I ne samo to. Neće smjeti ući u zemlju sljedeće tri godine. Obzirom da su mu 34 godine, to vrlo vjerojatno znači kako je prošle godine po posljednji put nastupio na Australian Openu, turniru na kojem je devet puta bio najbolji.

A veliko je pitanje hoćemo li ga ove sezone uopće vidjeti na Grand Slam turnirima. Jedino ako se u međuvremenu promijene pravila ili ako se on cijepi. Wimbledon i US Open objavili su kako će na turniru smjeti nastupiti samo cijepljeni tenisači, a obavezno cijepljenje je prije nekoliko dana uveo i Roland Garros.