Austrija priredila novi šok na Euru, svladala je Mađarsku!

Nakon remija s Hrvatskom i Španjolskom, Austrijanci nastavljaju turnir iz snova. U prvoj utakmici druge faze svladali su susjeda Mađarsku 30-29 i tako ostaju u igri za senzacionalno polufinale! Ključan je bio gol Nikole Bilyka 17 sekundi prije kraja.

- Jako sam ponosan, igrali smo jako dobro. Trebalo nam je da uđemo u utakmicu, ali borili smo se i nismo odustajali, nevjerojatno. Ne mogu opisati, ludo je što činimo. Na kraju je bilo tijesno, obje momčadi mogle su pobijediti. Naš je golman skidao dosta, promašili smo neke lake šuteve, a imali smo i sreće što nisu zabili šest na pet. Dobili smo na ovako velikoj pozornici, preponosan sam. Teško je reći koliko ćemo daleko, ali budemo li ovako nastavili, sve je moguće - kazao je Lukas Hutecek, austrijski reprezentativac sa šest golova u mreži protivnika.

Foto: WOLFGANG RATTAY

- Ne znam što se dogodilo, u obrani nismo nalazili rješenje ni protiv sedmorice ni protiv šestorice, puno tehničkih i taktičkih pogrešaka. Čestitam Austriji. I naš golman imao je dobre obrane, ali nismo mogli zabiti. Moramo ovo zaboraviti, moramo nastaviti dalje i boriti se u preostale tri utakmice kao da je život u pitanju - kazao je Mađar Gabor Ancsin, koji je zabio četiri gola iz pet pokušaja.

Bila je to utakmica u koju je Mađarska ušla kao favorit i to pokazala u prvom poluvremenu, u 12. minuti odvojila se na 8-4 i nije gubila do 43. minute, kad su Austrijanci napravili seriju 3-0 i otišli na 23-22. Do kraja se praktički igralo gol za gol, Mađari su u 58. minuti vodili 28-27, Austrijanci uzvratili s dva gola i nakon gola Fazekasa za 29-29 imali dovoljno vremena doći do pobjede.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Strijelac pobjedničkog gola Bilyk bio je najbolji strijelac utakmice s osam golova iz 12 pokušaja, Hutecek i Robert Weber dodali su po šest, a odličan je na golu, pogotovo u nastavku, bio Constantin Mostl s 11 obrana (31 posto). Kod Mađara su Ancsin i Bence Banhidi zabili po četiri, a golmani Laszlo Bartucz i Kristof Palacsics zajedno su skupili 11 obrana.

Mađarska u idućem kolu u subotu od 15.30 igra protiv Hrvatske, dok Austrija od 18 sati ima jako težak zadatak protiv Francuske. No više ih nitko ne može olako shvatiti, pokazali su da su s pravom najugodnije iznenađenje Europskog prvenstva.