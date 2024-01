Austrijanci odigrali vrhunski i protiv Francuske, ali su izgubili, Karabatić i ekipa u polufinalu

Bila je Austrija cijelo vrijeme 'tu negdje', izabranici Aleša Pajovića imali su i gol prednosti na poluvremenu (16-15), ali ipak im je s druge strane stajala Francuska koja je na kraju slavila 33-28 i osigurala plasman u polufinale Europskog rukometnog prvenstva!

Francuska je ovom pobjedom praktički osigurala i prvo mjesto u skupini. Preskočiti je može tek Mađarska, koja bi trebala večeras poraziti Njemačku, a potom u zadnjem kolu i Francusku. Zanimljivo, bio je to prvi poraz Austrije na ovom prvenstvu i još uvijek može do polufinala, no mnogo toga se mora poklopiti.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Austrija je sjajno otvorila utakmicu, povela je 4-1, no Francuska je uspjela posložiti redove. Aktualni olimpijski pobjednici su izjednačili na 7-7, a u minutama koje su slijedile i povesti s tri razlike (15-12). Međutim, Austrija je u završnici prvog dijela uzvratila serijom 4-0 i na odmor otišla s golom viška (16-15).

U drugom dijelu Francuska je ponovo pobjegla na +3 (21-18), no Austrija je još jednom izjednačila (22-22). Francuska je u ipak u posljednjih 10 minuta uspjela prelomiti utakmicu. Pet minuta prije kraja odabranici izbornika Guillaumea Gillea poveli su 30-26 i do kraja susreta zadržali su prednost za konačnih 33-28.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Francusku su do pobjede predvodili Dika Mem i Ludovic Fabregas sa po sedam obrana, dok je Samir Bellahcene imao 15 obrana. U austrijskim redovima najefikasniji su bili Mikola Bilik i Lukas Hutecek sa po šest golova.