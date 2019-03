Azeri strahuju da ne bi dobili 'šesticu': Momčad je u krizi...

Prvi golman Kamran Agajev je ozlijeđen, momčad nije u nekom najboljem ‘moodu’, a dolazimo na noge svjetskim viceprvacima. Moglo bi biti jako loše po nas, rekao nam je azerbajdžanski kolega Zahidi.

U listopadu 2014. Azerbajdžan je u Hrvatsku došao prepun optimizma, na klupi im je bio Berti Vogts, sastav nikad bolji, ambicije visoke... A onda šok! Već do poluvremena je bilo 4-0, do 60. minute 6-0, a onda je Hrvatska stala na kočnicu.

Danas, Azerbajdžan nije toliko jak, nemaju visoke ambicije, a jedino isto je da im je na klupi stranac. Nikola Jurčević imat će vrlo težak zadatak.

- Nitko ne zna tko će igrati u prvoj postavi, ne znamo ni tko će braniti, baš je loš trenutak. Strahuje se da bismo mogli opet dobiti šest komada. I to je lako moguće - kažu Azerbajdžanci.

Arogantni Prosinečki

Dalić je gledao Azerbajdžan i uočio slabe točke.

- Pozvali su 5-6 novih igrača, mlađih, petorica igraju u Njemačkoj, Španjolskoj i Rusiji, jedan jako dobar napadač, a ostali su iz njihove lige i poznaju se. Almedia je glavni igrač, vezni kreator, od njega sve polazi, na njemu moramo biti oprezni. I dva brza krila imaju. Njihov napadač koji igra u Rusiji zabio je tri gola u zadnje tri utakmice - kaže Dalić.

Jurčevićev prethodnik bio je Robert Prosinečki, koji je radio odlične stvari. No u Azerbajdžanu su nam otkrili razloge odlaska Žutog.

- Prosinečki je startao odlično, no potom je postao arogantan, čak arogantniji nego što je bio Berti Vogts i tad je došlo do razlaza. Prosinečki je preporučio savezu da uzmu Jurčevića, ali momčad je takva da ne vjerujemo da se može nešto napraviti, ovdje vlada prilični pesimizam - dodao je Zahidi.

Jurčević i njegov stožer, kako neslužbeno saznajemo, dobili su plaću od milijun eura. Naravno, tih milijun eura Jurčević mora raspodijeliti s pomoćnicima i stožerom, koji sam bira.

Izgubiti što manje

Zlatko Dalić ima mnogo problema, nema mu gotovo cijele obrane iz Rusije, nema veterana sa Svjetskog prvenstva, no ako je vjerovati Azerbajdžancima, oni su u još većim problemima. Oni u Zagreb dolaze izgubiti sa što manjom razlikom. Razgovaralo se i o premijama za osvajanje boda u Hrvatskoj, no do boda je, kako kažu, teže nego do Mjeseca.