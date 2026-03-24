Ažurirane su vrijednosti Hrvata u Italiji. Pogledajte nove cijene: Bivši 'modri' dvojac iznenadio

Ažurirane su vrijednosti nogometaša talijanske Serie A na popularnom Transfermarktu. Mnogim igračima, pogotovo nakon neuspjeha na europskom putu, pala je cijena. Njih čak 171 smanjena je tržišna vrijednost; od talijanskih predstavnika u Europi, ostali su jedino Fiorentina koja će igrati u četvrtfinalu Konferencijske lige protiv Crystal Palacea i Bologna koja će protiv Aston Ville igrati u četvrtfinalu Europske lige.

Hrvatski igrači u Italiji izbjegli većinom su izbjegli negativan trend, a najveći dobitnik od svih je Martin Baturina (23). Njemu je cijena narasla za 33 posto i sad vrijedi 24 milijuna eura. Jedini Hrvat kojem je pala cijena je golman Pise Adrian Šemper (28). Njegova vrijednost pala je s 3,5 na dva milijuna eura. Ostali Hrvati koji igraju u Serie A nisu doživjeli pad ili rast vrijednosti njihovih cijena.

Najveći pad od svih igrača u talijanskom prvenstvu doživio je Interov veznjak Nicolo Barella (29) koji sad vrijedi 50, a vrijedio je 75 milijuna eura. Istu sudbinu doživio je Interov napadač Marcus Thuram (28), a top tri neslavnih dobitnika zatvara Juventusov Loic Openda (26) koji sad vrijedi 32, a vrijedio je okruglih 50 milijuna eura.

Najveći rast dobio je Comov Nico Paz (21) s 35 na 65 milijuna eura. Desni bek Cagliarija Marco Palestra (21) vrijedi 30, a donedavno je bio procijenjen na tek 3,5 milijuna eura. Juventusova zvijezda Kenan Yildiz (20) dobio je povećanje od 25 milijuna eura i sad vrijedi vrtoglavih 75. U ligi trenutačno najviše vrijedi Interov kapetan Lautaro Martinez (28) - 85 milijuna eura.