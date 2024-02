Babić: Cijela Hrvatska okrenula se protiv mene u tom trenutku

Svi se zbog jednog cilja počnu baviti boksom, ali samo rijetki ga se domognu. Nakon tisuće primljenih udaraca, odrađenih brojnih sparinga i treninga, Alen Babić (32) je u travnju prošle godine došao na koračić od svog životnog sna, ali doživio je bolno prizemljenje.

Hrvatski boksač izgubio je od Poljaka Lukasa Rozanskog i ostao bez WBC pojasa svjetskog prvaka u bridger kategoriji. Bilo je to prije devet mjeseci, ali posljedice poraza i dalje se osjete. Razišao se sa trenerom pa se htio vratiti Leonardu Pijetraju, ali on ga je odbio. Babić se povukao iz javnosti nakon teškog poraza koji je unazadio njegovu karijeru i pitanje je kada će opet dobiti priliku boriti se za pojas.

Babić se vraća u ring nakon skoro godinu dana

Foto: Adam Davy

Hrvatski boksač ovih dana nalazi se u Londonu gdje je najavio povratak u ring 31. ožujka. Suparnik bi mu trebao biti britanski teškaš Tommy Welch (29) koji još nije izgubio u karijeri (13-0). Babić je promijenio i trenera nakon posljednjeg poraza pa sada trenira kod Pascala Collinsa u Dublinu.

U Londonu je dao intervju gdje se osvrnuo na poraz koji mu je obilježio karijeru.

- To je bilo sranje. Bio sam izgubljen, sje*an i depresivan, ali sam naučio lekciju. Želim da ljudi izvuku lekciju iz mog slučaja. Danas sam tu kao da se ništa nije dogodilo. Cijela Hrvatska se okrenula protiv mene u jednom trenutku, moja ekipa "Savage Army" se okrenula protiv mene, ali sve dođe i prođe. Ništa to novo nije. Sad ćete vidjeti kakva sam zvijer. Ili ću pasti ili ću biti najbolji ikad. Vrijeme će pokazati - rekao je Babić.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/

Protiv Welcha bi se trebao biti u teškoj kategoriji, a za ubuduće, to ga previše ne zanima. Prihvatit će meč u bilo kojoj kategoriji.

- Ma boli me za kategoriju. Tim će odlučiti. Ja sam prošli put odlučio i izgubio sam, a trener mi je pobjegao. Volim boks i želim biti šampion, vratio sam se i idemo dalje. Imena protivnika me ne zanimaju. Nekad nisam znao protivnika do dva dana prije meča i tad sam bio najbolji. Počeo sam već kamp i mislim da će taj Tommy Welch biti dobar suparnik, ali već nekoliko suparnika mi je pobjeglo pa pričekajmo da vidimo hoće li on zagristi.