Babić - Fisher: Kad i gdje je novi meč Hrvata, gdje gledati uživo?

Alen Babić (33) vraća se u ring svega tri mjeseca nakon povratničke pobjede protiv Stevea Robinsona tehničkim nokautom u šestoj rundi. Čeka ga šesti meč u Londonu i 11. u Engleskoj u 14. profesionalnoj borbi. S druge je strane britanski nokauter Johnny Fisher (25), neporažen u dosadašnjih 11 mečeva, od čega je deset završio prekidom. Babić je jedini poraz pretrpio u travnju prošle godine od Poljaka Lukasza Rozanskog.

POGLEDAJTE VIDEO: Babić nakon jedinog poraza u karijeri

Pokretanje videa... 00:56 Babić | Video: KanalRi

- Ja sam nokautirao ljude prije 13 godina, a njemu je bilo koliko, možda deset. Puno je tu pritiska i živaca, znam da će sve ovo biti užasno za njega. Ja dolazim u ovaj meč kao autsajder u svojim mislima, ali mislim kako me nikada nije čekao lakši meč. Nije me briga o tijeku borbe i tehnikalijama. Slušajte, stari Savage se vratio i samo želim kaos. Velike su šanse da meč završi u prvoj sekundi ili u prvoj rundi. Ne kažem da ću sto posto pobijediti, ali izložit ću se maksimalnoj opasnosti kao što to inače radim. Neću se oslanjati na tehniku, odradit ću to na stari Savageov način. Bit će to totalni pokolj koji ne želite propustiti - rekao je Babić, dok je njegov ipak pokazao više respekta:

- Očekujem jako, jako teških i iscrpnih deset rundi. Jednom kad se pomirite s tim da će to biti najbolnije, najstrašnije iskustvo u vašem životu, to vas malo oslobodi. Znate da će biti grozno tako da trenirate koliko god možete. To je uzbudljivije od ičega. Nakon svih tih priprema, jednostavno želite ljudima pružiti šou. Sve će biti u tome da mu priđem na školovan način. Plan mi je razvaliti ga. Nisam želio biti poznat kao udarač, mislim da to jednostavno prirodno jesam. Babić je ponosan čovjek, on ne dolazi leći. Dolazi oduzeti mi sve ono za što smo radili, tako da mislim da imam puno toga izgubiti.

Kad i gdje je meč Babić - Fisher?

Hrvatski teškaš bori se ovu subotu, 6. srpnja u dvorani Copper Box, trećoj najvećoj u Londonu kapaciteta 6000 sjedećih mjesta. U toj dvorani igrala se grupna faza rukometnog olimpijskog turnira 2012., Hrvatska je tu u skupini ostvarila čistih pet pobjeda na putu do brončane medalje kasnije osvojene u košarkaškoj areni.

Kad je početak meča?

Babić i Fisher naslovna su borba Matchroomove priredbe koja počinje u 20 sati, a u ring bi, prema službenim informacijama, trebali ući četiri minute prije ponoći.

Koji je fight card?

Alen Babić - Johnny Fisher, teška

Reece Bellotti - Levi Giles, perolaka

Leli Buttigieg - Jiri Hauke, laka srednja

John Hedges - Lewis Oakford, kruzer

Maiseyrose Courtney - Jasmina Zapotoczna, muha

Giorgio Visioli - Tampela Maharusi, super perolaka

Jimmy Sains - Damien Lacoudray, srednja

Lewie Pochetty - Amine Boucetta, teška

Gdje gledati prijenos Babić - Fisher?

Priredba je na streaming platformi DAZN i stoji 14,99 eura za mjesečnu pretplatu, 9,99 eura mjesečno ako se obvežete na godinu dana ili 99,99 eura odjednom za godišnju pretplatu. Za postojeće korisnike nema dodatne naplate.