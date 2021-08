Filip Hrgović tvrdi kako poznati boksači odbijaju meč s njim, a Alen Babić prvi stoji u redu. Savage proziva Hrgu i traži meč, no s druge strane odgovora nema. Ovaj put ga je žestoko prozvao.

On i Filip Hrgović nekada su bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. S tim prepucavanjima je nastavio Babić koji je nekoliko puta izazvao Hrgovića na meč. Ne podnosi bivšeg kolegu.

Otkako se probio na boksačku scenu i popeo na ljestvici (8-0), Babić stalno proziva Hrgovića i izaziva ga na meč. Krajem prošle godine prepucavanja su bila učestala, Babić je provocirao Hrgovića, Hrga njega, a nakon kraće tišine, eto njih opet.

Povod je bila nova Hrgovićeva borba protiv Crnogorca (22-0) koji je tek 229. na BoxRec ljestvici. Najbolji hrvatski rangirani boksač (12-0, 29. na ljestvici) trebao se boriti protiv Michaela Huntera za izazivača u borbi za IBF titulu, no Amerikanac je to odbio. Nakon što je još nekoliko boraca poslalo 'ne', izbor je pao na Marka Radonjića. Alen Babić to nije propustio iskomentirati.

Na Instagramu je objavio opaki video u kojemu izaziva Hrgovića na meč. A nadjenuo mu je i novi nadimak. Kocka.

- Hrga, baci ponudu. Hajde, mangupe jedan. Završit ću ti karijeru. Kocka ponižava boks već dugo vremena i naziva se velikim iako nije imao pravog meča još od Rija 16'. Govorio je da sam obični redar nedostojan meča s njim, a činjenica je da sam daleko bolje rangiran od svih njegovih protivnika, i moji protivnici su boljeg ranga od njegovih. Ostaje samo zaključiti da je iznutra uplašeni mali čovjek ili kako bi Ševa rekao "prvi seljak iza Matije Gupca". Ljudi mi dnevno šalju snimke zaslona s porukama Hrgovića and co. Kako nude velikodušne cifre i čast boksati s Kockom. U pravilu su to borci od 200. pa sve do 400. mjesta na rang ljestvici, po mogućnosti neaktivni. Nema sumnje da ćeš nokautirati još jednog nedoraslog protivnika, ali zapamti samo jedno. Svi će oni biti sa mnom kad se nađemo u istom ringu, energija svih ljudi koje si ponižavao i još uvijek to radiš. Mali obični redar će biti zadnje što si vidio u svojoj boksačkoj karijeri - poručio mu je Babić.

Tko god vam bio draži, jedno je sigurno. Obojica su stekla ime u svjetskom boksu, privukla bi gledatelje zbog mrskog rivalstva, a to bi bio najveći mogući dobitak za hrvatski boks. Hrgović tvrdi kako se nitko ne želi s njim boriti, a Babić na sva zvona traži borbu. Da se njega pita, ušao bi u ring odmah. Pa eto prilike za hrvatski spektakl i da vidimo tko je bolji.