Vrlo sam dobro, u oblacima, kao što si i ti znao biti, poznaješ taj osjećaj. Bilo je ovo pred manje ljudi nego što ti to inače radiš, no možda uskoro odradimo nešto zajedno pa i ja osjetim to u potpunosti.

Govorio je to hrvatski boksač Alen Babić (30) nakon pobjede nokautom u drugoj rundi nad veteranom Ericom Molinom (39) u londonskoj O2 areni britanskom boksaču Davidu Allenu (29), poznatijem pod nadimkom Bijeli Nosorog.

Čuli su se telefonom pred kamerama i dogovarali sljedeći meč. Allen ima omjer od 19 pobjeda, pet poraza i dva remija. Najveći skalp mu je pobjeda nad Lucasom Browneom, nesuđenim Babićevim protivnikom i bivšim prvakom prema WBA verziji.

Allen je u studenom prošle godine objavio da odlazi u mirovinu, ali ipak se predomislio i u travnju potvrdio povratak, ali uz bitnu ogradu...

- Boksat ću, ali na nižem nivou. Protivnici poput Alena Babića i Fabija Wardleya ne dolaze u obzir još barem 12 mjeseci...