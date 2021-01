Iza Alena Babića (30) uspješna je godina u kojoj je bez puno muke odradio tri meča i nokautirao Amerikanca Shawndella Wintersa, Irca Nialla Kennedyja i Britanca Toma Littlea u drugoj, odnosno trećoj rundi.

No karijera hrvatskog boksača morat će nakratko stati zbog ozljede desnog ramena koje će morati operirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Babić u pomoći djeci na Srebrnjaku

"Moja Savage army, obavještavam vas da me neće biti u ringu barem do ljeta. Za par dana me očekuje operacija desnog ramena, ozljeda koju vučem od zadnje borbe s kojom se nisam mogao pomiriti te sam trenirao svaki dan", napisao je Babić na Facebooku i dodao:

"Što je bol bila jača, to sam ja jače trenirao ali postalo je nepodnošljivo pa sam otišao najboljem doktoru kojeg poznajem Tadiji Petroviću koji je kroz par minuta shvatio težinu ozljede te smo nakon MR slike dogovorili operaciju."

U medijima se proteklih mjeseci moglo čuti kako bi Babić na ljeto mogao boksati protiv velikog rivala Filipa Hrgovića (28) negdje u Hrvatskoj, ali sasvim je izvjesno kako od toga, zbog ove ozljede i Alenova oporavka, neće biti ništa. Zasad.

"Kao i dosad, učim isključivo na svojim greškama pa sljedeći put neću izgubiti dva mjeseca zbog "hrabrosti". Krećem opet ispočetka", zaključio je Savage u poruci na društvenoj mreži.