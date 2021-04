Govorilo se da će u tome meču biti pravi “vatromet”, da ćemo vidjeti tko zna što, a na kraju nismo vidjeli ni cijelu rundu akcije. Youtuber Jake Paul (24, 3-0) nokautirao je bivšeg MMA borca Bena Askrena (36, 0-1) u profesionalnom boksačkom meču!

Neki su istaknuli da je bivši MMA borac došao samo pokupiti novac za borbu, dok je prije meča govorio sve i svašta. Taj stav dijeli i hrvatski profesionalni boksač Alen Babić (30, 6-0).

- Nisam gledao uživo, još samo fali da se budim za takve "borbe", ali pojavi mi se na društvenim mrežama. To je danas neki drugi svijet, ne onaj u kojem sam ja odrastao. Komentar borbe? Bože, sačuvaj! Dečko (Paul, op. a.) ima neku tehniku, ima mota za boks, ali za amatersku razinu, rekreativnu, a on izaziva jednog Oscara de la Hoyu ili Canela Alvareza. Bože, pomozi! - nije se mogao načuditi Babić pa je ogorčeno dodao:

- Nije se borio ni s kim, ni s jednim pravim boksačem. Bolje da se ne sramoti. Ako se već mora boriti, neka se bori negdje gdje ga nitko ne gleda, da to što manje ljudi vidi. Novac je pokvario cijeli svijet pa tako i boksački. Pa Ben Askren je za pola milijuna dolara "prodao" svoju olimpijsku karijeru. Svaki olimpijac u bilo kojem borilačkom sportu trebao bi prebiti Paula svaki dan kad ga vidi! Eto, sad smo saznali koliko košta olimpijski san. Razočaravajuća priča.

Babić se ne vidi u takvim revijalnim okršajima.

- Ma neće takvi na mene. Oni biraju protivnike. Nisam velik na Instagramu i tim stvarima. Takvi likovi moraju dobiti nešto od mene, da bi pristali na borbu, a mogu dobiti samo teški nokaut i umirovljenje od boksa.

Štete li ovakve borbe imidžu boksa?

- Apsolutno! To je degradacija sporta. Ne bih ja ništa rekao da je Paul prošao normalan put, išao na lokalno pa državno prvenstvo... Vrlo brzo bi došao do nekog tko je bolji od njega. Zbog takvih likova, današnja djeca upoznaju boks na potpuno krivi način. To nema veze s pravim boksom.

Priupitali smo usput Babića kakva je situacija sa zdravljem, prije nekoliko mjeseci operirao je rame.

- Situacija je odlična, već sam u punom treningu. Rame mi je na dobrih 85%, nije još potpuno upotrebljivo, ali jače je nego ikad. Radio sam neke stvari drugačije, vratio sam se boksačkim korijenima što se treninga tiče. Puno bolje se osjećam, jedva čekam ponovno u ring. Spominjao se 15. svibnja kao datum povratka u ring, ali nekako ne vjerujem da će povratak tako brzo. Ako ne svibanj, onda sigurno lipanj. Protivnik? Ima jedan zanimljiv protivnik, žele mi dati lakšeg protivnika da malo testiram to rame, ali ja ne želim ništa lakše, želim na Nicka Webba (33, 17-2). Vidjet ćemo, ništa još nije službeno.

Poraženi Askren je bio potišten nakon meča s Paulom.

- Nisam iznevjerio samo MMA zajednicu, već i cijeli svijet. Ljudi je*eno mrze Paula i željeli su da ga napravim jadnim - rekao je Askren nakon meča.

Bilo kako bilo, s “vrećom punom love” i nasmijan se Askren vratio u mirovinu, a pitanje je što je sljedeće za Paula. Već je dobio mnogo prozivki na društvenim mrežama, dosta je onih koji bi voljeli u ring s njima, a on će sigurno pametno odabrati sljedećeg protivnika. Paul je zaradio 690, a Askren 500 tisuća dolara.