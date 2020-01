Babić prozvao Hrgovića: TOP 10 si u svijetu, ali i kukavica!

U svakoj iole sređenoj zemlji postoje neka pravila, neke kvalifikacije, nešto! Samo u Hrvatskoj to ništa ne vrijedi i svi slušaju "lokalnog šerifa" Samo kod nas jedan sportaš može odlučivati o karijeri svih ostalih. Tko mu daje to pravo, započeo je objavu na Facebooku hrvatski boksač Alen Babić.

Filip Hrgović (27) već duže vrijeme spominje kako se želi boriti s prvakom Hrvatske za odlazak na Olimpijske igre, a to se 'kosi' s njegovom profesionalnom karijerom. No, taj bi se meč trebao dogoditi sredinom veljače, a Babić takav mogući ishod događaja nije najbolje prihvatio.

- Istina izuzetan si sportaš, da brutalna boksačina, top 10 u svijetu jesi! Al brate dosadio si Bogu i narodu svojim maltretiranjem!

Dok si se ti šetao profi "kantama", (znam to jer i sam prolazim sličan put) Marko Milun je osvajao svako moguće i nemoguće natjecanje, od državne do svjetske medalje! Nitko to ne spominje? Pa evo ja se ne bojim nikoga, a kamoli tebe i ekipe koja podržava ovo maltretiranje mladih boksača - objašnjava Babić.

Neugodna situacija u hrvatskom boksu još nije riješena, a 'majstorica' se nazire, no još nije službeno portvrđena.

- Pričamo o nekoj hrabrosti? Ti želiš da nakon državnog (moguća 4 meča u 4 dana) netko taj 5. dan boksa s tvojom veličinom? Gdje je tu hrabrost? Bojiš se da Milun ne ode na olimpijadu vec na prvom kvalifikacijskom turniru, pa i to sabotiraš? Znaju li ljudi što radiš hrvatskom boksu? Po tebi bi prvi od 2 kvalifikacijska turnira trebao ostao bez hrvatskog predstavnika u 91+? Zato što se bojiš da se netko ne bi kvalificirao! Nakon svih tvojih ucjena hrvatskom boksu prijatelju moj, imam novost za tebe, TI si kukavica! - završio je Babić