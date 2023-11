Babić se posuo pepelom: Zaje*o sam. Želim se vratiti kući...

Alen Babić bio je na koračić od sna. U Poljskoj ga je čekao WBC pojas u bridger kategoriji, a na putu mu je stajao domaći boksač Lukas Rozanski. Međutim, kući se vratio praznih ruku jer je popio teški nokaut nakon samo dvije minute...

Pokretanje videa ... Babić | Video: KanalRi

Bio je to njegov prvi meč u koji je ušao bez Leonarda Pijetraja u svome kutu. S dugogodišnjim trenerom "raskrstio" je dva mjeseca prije najvažnije borbe u karijeri, a nakon svega su oba aktera ispričala svoju stranu priče gostujući u Podcast Inkubatoru.

Kako god, više od pola godine kasnije, "Savage" se posuo pepelom i emotivnom objavom na društvenim mrežama želi povratak u Pijetrajevu dvoranu.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

"Na ovoj slici sam bio na vrhu svijeta, par trenutaka nakon ove slike kreće kaos. Ispostavilo se da se sve otelo kontroli i da sam po ne znam koji put otišao u "crveno". Sve mogu sam, najjači sam, nitko mi ne treba i slični osjećaji su postali moja hrana, moja baterija - neiscrpna baterija, ili barem sam tako mislio. Ali... ona poznata "what comes up must come down" jel!? Moje dno se desilo u najgorem mogućem trenutku - u ringu pred borbu koja bi me lansirala u boksačku povijest pred očima cijele nacije. U najveću borbu života ušao sam s ljudima koji su iznevjerili moje puno povjerenje te su s osmijehom nestali iz mojeg života iste sekunde. Dok sam silazio iz ringa jedan čovjek mi je bio pred očima, moj mentor sa slike Leonard Pijetraj. Jbg. Zaje*o sam. Hoću se vratiti kući.", napisao je Babić.