Pijetraj o razlazu s Babićem: Misli da iz njega ispadaju filane paprike, da piša kolonjsku vodu

Boksački trener Leonard Pijetraj gostovao je prije nekoliko dana u Podcast Inkubatoru. Voditelju Marku Petraku ispričao je sve o razlazu s Alenom Babićem (32 godine, 11-1).

'Oko sebe žele samo podanike'

- Problem je boksačka taština i taj ego, koji iz uzme jer se ne mogu nositi sa slavom i sa svime što nosi profesionalni boks, taj glamur i eter, mediji. Neki se ne snađu u svemu tome. Onda oko sebe žele samo podanike, one koji im podilaze. Ne žele čuti kritiku. Ljudi žele čuti zbog čega dolazi do razlaza boksača i trenera, zanima ih ovaj slučaj... - počeo je Pijetraj.

Nastavio je...

- Kad dođe boksač i kaže da se sa mnom nije slagao i da je bio u nekim svađama sa mnom... Sa mnom se nemaš što ne slagati. Radiš ono što ti ja kažem. Ako nećeš, doviđenja, idi svojim putem. Ja ti nisam ni mama ni tata. Ovo nije ni vojska ni škola. Na kraju krajeva, možeš promijeniti i školu. Tu ne moraš biti. Tu si došao da me iskoristiš. Ja ću jednog dana od toga imati koristi. To je normalno i ja to znam. Međutim, oni dođu u jednu fazu kad počnu smatrati da trebate biti njegov podanik.

Ušao je u dubinu problema.

- Nedavno me jedan poznanik, boksački entuzijast i sportski radnik pitao zašto se to događa. On je radio na nivou Hrvatske. I na tim, nižim razinama, dođe do situacija da te boksač ne pozdravlja više. Pitao me je li to znak odgoja, je li to već tinjalo u njima neko vrijeme. Nikada nećemo znati zbog čega je to. Svi mi u sebi nosimo i lažova, i prevaranta, i siledžiju, i ubojicu, i ovisnika, i humanitarca - sve. Mi možemo odlučiti što želimo biti. Ljudi koji se bave sociologijom teško dolaze do tih odgovora.

'Dolazi kod mene s biciklom bez kočnica'

Slikovito je pojasnio...

- Sad ću vam reći kako izgleda dolazak nekog boksača kod mene. Prvo traži veze da uopće može doći. Ne primam svakoga jer nemam vremena, mjesta i resursa. Dolazi kod mene s biciklom bez kočnica i japankama. Dok dođe do mene, ostane bez pola japanke, budući da koči nogama. Dakle, nema ništa kad dođe. Poštujem ga što je ušao u tu dvoranu kao čovjeka. On je sretan što je u dvorani i izgleda kao najbolje odgojen čovjek ili dječak. Međutim, dođu onda rezultati - rekao je pa u dahu nastavio:

- Ti si s njim već radio pet ili 10 godina. U početku je bio sretan kad sam mu sredio da izađe na nekom portalu. Kod mene u dvorani postoji kućni red. Ne smiješ bacati opremu na pod, uvijek moraš pozdraviti sve. Moraš imati odnos prema početniku i prema profesionalcu isti. Profesionalci imaju svoje police, moraš im osloboditi ring ili vreću i tu je priči kraj. Nikakve beneficije. Možeš biti ne znam koliko puta svjetski prvak. Onda on dođe u fazu da mu svi smetaju, da mu se ta dvorana gadi, da više ne mora pozdravljati nikog, da može baciti tu opremu na pod. Ovaj ti je do jučer bio jedan od najboljih prijatelja, sad ti on ide na živce. Pitam ga zašto ne pozdravljaš, a on veli: 'Ma danas sam ljut nešto'.

'Dozvoljava ti da puštaš vodu iza njega'

Pijetraj je bio oštar.

- Sad bi on trenirao kako on hoće, davao intervju kome on hoće, bio bi sam sebi menadžer. Može zakasniti na avion... Potroši ne znam koliko avionskih karata. Sve se vrti oko njega. Sad već misli da sunce u zatvorenom prostoru sja samo za njega. Misli da kad ide na WC ne mora pustiti vodu jer iz njega ispadaju filane paprike, da piša kolonjsku vodu. Dozvoljava tebi da ti pustiš vodu iza njega, jer si ti sretan što je on tu, što ga uopće poznaješ. Nema onog poštovanja kad je tek došao. On sad misli da svi imaju koristi od njega i da on može vladati situacijom. Kad to krene, onda sve ide ukrivo.

Podsjetimo, Babić i Pijetraj raskinuli su suradnju u prosincu. Babić je o razlozima progovorio u intervjuu za 24sata. U travnju je boksao za svjetsku titulu u bridgeru po WBC-u te doživio prvi poraz. Pobijedio ga je nokautom u prvoj rundi Poljak Lukasz Rozanski.

