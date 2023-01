Babić se razišao s Pijetrajem: Ne mogu raditi s tim čovjekom. Hrgović? Možda ćemo sparirati

Leonardo Pijetraj više nije trener Alena 'Savagea' Babića, otkrio je hrvatski boksač za RTL. Isti trener, podsjetimo, u prošlosti je vodio i Filipa Hrgovića.

- Došlo je do nekih promjena u mojoj karijeri, ja i Leonardo Pijetraj smo se razišli. Bili smo skupa sedam godina. Mislim da smo izvoljeli sve što smo imali skupa, ja više ne mogu s tim čovjekom raditi, mislim da on ne može sa mnom. Mislim da je identična priča s obje strane. Sretan sam otkad smo se razišli, dobio sam neki novi val energije i svega i stvarno bih volio da svako svojim putem dođe do vrha - kazao je Babić ne navodeći razloge prekida suradnje pa nastavio:

- Ja bi sve dao da se lijepo raziđemo. Ja sam pristao i neke postotke mu davati sljedeće tri četiri godine, kad mi neće biti trener. Eto, toliko ga poštujem. S druge strane u redu je to da i on ima nešto od tih moji mečeva koji slijede.

Babić bi za dva mjeseca trebao dobiti priliku za napad na WBC-ov pojas u bridger kategoriji. Na putu bi mu trebao stajati Poljak Lukaš Rozanski.

- To je za svjetsku titulu WBC-a, to je jedan od najvećih mečeva u kojima je jedan Hrvat sudjelovao u zadnjih puno godina, tako da sve je tu, ja sam spreman. Treniram svaki dan, evo oznojio sam se i prije treninga koliko čekam.

Dotaknuo se i Filipa Hrgovića s kojim je već godinama na ratnoj nozi. Hoće li se ikada pomiriti?

- Dok postojimo nećemo biti prijatelji, ali da možemo biti kolege, da možemo biti suradnici, da možemo biti normalni ljudi. Dva Hrvata u svijetu boksa, možemo naravno. Možemo biti i sparing partneri, tko zna.

