Najavio je da će to biti najveća borba njegove karijere. Nakon osam nokauta u osam profesionalnih mečeva Alen Babić (30) trebao je boksati protiv Australca Lucasa Brownea (42) "Big Daddyja", bivšeg teškaškog WBA prvaka iz 2016. (29-3).

Ipak, od te borbe zakazane za 30. listopada u londonskoj O2 Areni, čini se, neće biti ništa. Potvrdio je to "Savage" u razgovoru za stranice Hrvatskog boksačkog saveza. Što je pošlo po zlu, nije otkrio.

- Gledajte, ne zna se sad hoće li biti taj protivnik. Neka su druga saznanja došla pa se sad preispituje njegovo mjesto u tom meču. To vam je mala ekskluziva, najvjerojatnije tražimo drugog protivnika - rekao je Alen.

Babićeve pripreme nije poremetila zaraza korona virusom u rujnu. Rekao je da je bio tjedan dana izvan pogona i da se nakon izolacije osjeća odlično.

Sad će tražiti novog protivnika na Matchroomovoj priredbi u kojoj će naslovna borba biti okršaj Britanca Dilliana Whytea (28-2) i Šveđanina Otta Wallina (14-1). Whyte će braniti WBC-ov prijelazni pojas u teškoj kategoriji.

- Nisam zadovoljan time, imam 15 dana do meča, a nemam protivnika. To je stvarno teška situacija, ali to je dio profesionalnog boksa. Ja sam na to bio spreman. Nije me nešto previše iznenadilo, ali izgleda da neće biti Lucas Browne preko puta - rekao je Babić.

Ove godine Alen je pobijedio Britance Damiana Chambersa (lipanj) i Marka Bennetta (kolovoz). Borio se u O2 Areni i u drugom meču profesionalne karijere u srpnju 2019., kad je u prvoj rundi nokautirao Francuza Morgana Dessauxa.