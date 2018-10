Babo i Šarić u glavnoj ulozi, ostali se nadaju većoj minutaži

Čekanju je došao kraj, NBA se vraća nakon skoro četiri mjeseca! Košarkaški slatkoljupci opet će doći na svoje, a prava poslastica čeka nas već sa utorka na srijedu. Sve su momčadi završile pripreme, što se pripremilo, pripremilo se. Nišanske sprave se polako naštimavaju, jer opet kreće lov na trofej Larry O'Brien. I ove godine šest hrvatskih košarkaša predstavljat će Lijepu našu, a donosimo tko će od njih imati važniju ulogu u ekipi.

Kao i prethodnih godina, glavna lovina bit će moćni Golden State Warriorsi predvođeni "space jam"petorkom Curry, Durant, Green, Thompson i Cousins. Elitnu petorku upotpunio je dolazak Cousinsa iz Pelicansa, no njega neće biti sve do veljače zbog ozljede Ahilove tetive.

S utorka na srijedu sezonu broj 76 otvorit će prošlogodišnji polufinalisti istočne konferencije Philadelphia i Boston Celticsi. Bit će to pravi spektakl na samom otvaranju, a među glavnim ulogama bit će naš Dario Šarić. Dario je u prošlim sezonama postao jedan od glavnih igrača kluba iz grada "bratske ljubavi" uz Rookieja godine Bena Simmonsa i All Star centra Joela Embiida. Prosječno je bilježio 14,6 koševa po utakmici, a svoju ekipu je odveo do polufinala konferencije. Skakao je, asistirao, zabijao Dario i još jednom pokazao svestranost.

U reprizi tog polufinala opet će im se suprotstaviti Boston Celticsi, no tu ovaj put Celticsi koji su jedni od glavnih favorita za finale. Vratili su im se Irving i Hayward te se s pravom nadaju ulasku u finale. Tu su još sjajni igrači poput Horforda, Browna i Tatuma, što znači da se odlično pokriveni na svakoj poziciji.

Mario Hezonja prešao je New York Knickse nakon što mu je istekao ugovor u Orlandu, a pod ravnanjem trenera Davida Fizdalea mogao bi dobiti priliku. Prošlu sezonu dobivao je više prilika u Magicu i odmah je pokazao kako se radi o sjajnom igraču.

Čini se da bi se u "velikoj jabuci" napokon mogao afirmirati u pravog igrača, kojeg su uvijek krasili atleticizam i zakucavanja, no bilo je segmenata igre koje je morao popraviti. Dobre igre pokazao je u predsezoni, a ima se s pravom nadati da će ga iskusni trener Fizdale više koristiti u novoj sezoni. Fizdale je najavio da će ga u početku koristiti na četvorci, što je ranije i igrao u gradu Disneylanda. Hezonja je prošle sezone bilježio 9 koševa.

Bojan Bogdanović stigao je u Indianu umoran od kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, no Babo će biti spreman i ove sezone s kanonadom trica voditi svoju momčad. Mogao je propustiti on kvalifikacije i doći odmoran na pripreme za novu sezonu, no takav je Babo.

Za reprezentaciju bi dao sve, igrao bi i s jednim koljenom ako treba. Prošla sezona bila mu je najbolja od kada je u NBA ligi, uspio je zajedno s Oladipom i Sabonisom izboriti playoff, a svi su očekivali njihov debakl. U prvom kolu doigravanja išli su na Cleveland i LeBrona, a izgubili su na 7 utakmica. Babo je sjajno igrao obranu nad Jamesom, a li LeBron je LeBron, uspio je svoju momčad na leđima odnijeti do finala.

Bogdanović je prošle sezone prosječno zabijao 14,3 koša, a i ove godine će biti velika uzdanica trenera McMillana, Indiana sezonu otvara na kući protiv Memphisa.

Ivica Zubac mogao bi ove sezone ipak dobiti više prilike. Rekao je Magic Johnsson još prije da vjeruje u Zupca, no ta vjera i nije baš neka. Nije se Ivica prošle sezone naigrao, a ove će mu konkurencija na centarskoj poziciji biti iskusni McGee i relativno nepoznati Moritz Wagner. Naravno, glavna zvijezda će biti LeBron James, čovjek oko kojeg se vrti sve, i naravno kojeg se pita sve. Doveden je u pravi šou program u Los Angeles u vidu Beasleya, Lancea Stephensona, Ronda, McGeeja. Bit će težak zadatak pred Waltonom da uigra ovu razigranu i malo problematičnu svitu.

Najviši hrvatski pick u povijesti, Dragan Bender, ove sezone bi se napokon mogao pokazati na velikoj sceni. Došao je Igor Kokoškov, čovjek koji je osvojio Eurobasket sa Slovenijom i vrlo priznati stručnjak. Benderu će na četvorci najveći konkurenti biti Ryan Anderson i Trevor Ariza, koji po potrebi igra na toj poziciji.

Tako da bi Dragan mogao imati važniju ulogu u momčadi, no morat će dat sve od sebe jer su i Ariza i Anderson sjajni tricaši, a to je i njegov forte. Također, za Sunse će ove sezone igrati i prvi pick prošlogodišnjeg Drafta Daniel Ayton, koji bi uz Devina Bookera trebao biti glavni pokretač ove momčadi. Bender je prošle sezone prosječno zabijao 7 koševa.

Zadnji, ali ne i nevažan Hrvat je Ante Žižić. Ante se nije baš usrećio tradeom iz Bostona u Cleveland. Pored Tristana Thompsona, Žižić nije dobivao previše prilika, a tko zna hoće li i ove sezone. Bit će to opet borba za minutažu, no pokazao je Ante u predsezoni i ljetnoj ligi da je jako dobar igrač. No, treba imati samo strpljenja i sve će doći na svoje.

I tako nas i ove godine čeka veliki spektakl, a neprikosnoveni favoriti su Golden State Warriorsi koje će teško tko srušiti. Ima tu sjajnih ekipa poput Bostona, Oklahome, Houstona, no teško im itko može parirati. Lovina je spremna, neka igre počnu!