Babo je srušio Marija Hezonju, Rose u večeri karijere zabio 50

Indiana Pacersi su odnijeli vrijednu pobjedu protiv New York Knicksa (107-101). Pacerse je do pobjede predvodio Domantas Sabonis s 30 poena, devet skokova i tri asistencije. Dobar je bio i Victor Oladipo s 24 poena. Knickse je vukao Tim Hardaway Jr. s 37 poena

Bojan Bogdanović je ubacio deset poena za 32 minute u igri, a imao je i tri skoka. Njegov reprezentativni kolega Mario Hezonja ubacio je tek tri poena za 13 minuta igre, a šut za tri poena mu je bio 0/3.

Srbinu Igoru Kokoškovu ne ide u Phoenix Sunsima. Šesti poraz zaredom, ovaj put od San Antonio Spursa na domaćem terenu (90-120). U lošoj večeri Sunsa istaknuo se TJ Warren s 21 poenom. Otpisani Dragan Bender je igrao samo četiri minute i za to vrijeme ubacio dva poena. Spurse je nosio DeMar DeRozan s 25 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Ivica Zubac nije ulazio u igru u slavlju svojih Lakersa protiv Dallasa 114-113. Lakerse je nosio LeBron James s 29 poena.

Nevjerojatnu večer je imao ozljedama izraubani Derrick Rose. Bivši MVP lige iz 2011. igra sjajnu sezonu. Izgleda da su ozljede stvar prošlosti, a Rosea već proglašavaju najboljim šestim igračem.

Rose je u pobjedi svoje Minnesote protiv Utaha (128-125) utrpao čak 50 poena za najbolji večer svoje karijere. Dodao je i šest asistencija, četiri skoka i jednu blokadu u zadnjoj minuti kojom je osigurao pobjedu svoje ekipe. Nakon utakmice je zaplakao, sretan što napokon igra košarku na razini koja ga je krasila prije serije ozljeda.

Golden Sttate Warriorsi su upisali sedmu pobjedu od početka sezone, sa 131-121 su kod kuće svladali New Orleans Pelicanse. Stephen Curry je bio najbolji strijelac sa 37 koševa, Kevin Durant je dodao 24. Najbolji u redovima New Orleansa su bili Jrue Holiday sa 28 koševa i Nikola Mirotić sa 26.

Pobjednika između Denver Nuggetsa i Chicago Bullsa odlučili su produžeci i sa 108-107 su na kraju slavili Nuggetsi. Paul Millsap je polaganjem 0.1 sekundu prije kraja produžetka osigurao pobjedu Denveru, šestu u sedam utakmica ove sezone. Nikola Jokić je bio najučinkovitiji igrač Nuggetsa sa 22 koša, 12 skokova i devet asistencija. Millsap je dodao 19 koševa i šest skokova. Chicago je predvodio Zach LaVine sa 28 koševa.

Brooklyn Nets su također slavili nakon produžetaka, oni su sa 120-119 bili bolji od Detroit Pistonse. Spencer Dinwiddie je zabio svih svojih 25 koševa nakon prvog poluvremena, uključujući i odlučujuću tricu 7.1 sekundi prije kraja produžetka. Joe Harris je ubacio 23 koša za Netse, a Blake Griffin 25 za Pistonse.

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 114-113 (Ivica Zubac nije ulazio u igru za LA Lakerse) Brooklyn Nets - Detroit Pistons 120-119 (produžetak) New York Knicks - Indiana Pacers 101-107 (Mario Hezonja je odigrao 12 minuta za New York, zabio je tri koša i upisao sedam skokova;Bojan Bogdanović je odigrao 31 minutu za Indianu, zabio je deset koševa i upisao tri skoka i jednu ukradenu loptu) Chicago Bulls - Denver Nuggets 107-108 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 128-125 Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 131-121 Phoenix Suns - San Antonio Spurs 90-120 (Dragan Bender je odigrao tri minute za Phoenix, zabio je dva koša i upisao jedan skok) ISTOČNA KONFERENCIJA %V J G P 1. Milwaukee 100,0 7 7 0 2. Toronto 87,5 8 7 1 3. Boston 71,4 7 5 2 4. Indiana 62,5 8 5 3 5. Detroit 57,1 7 4 3 6. Philadelphia 50,0 8 4 4 7. Charlotte 50,0 8 4 4 8. Miami 42,9 7 3 4 9. Brooklyn 37,5 8 3 5 10. Atlanta 28,6 7 2 5 11. Orlando 28,6 7 2 5 12. New York 25,0 8 2 6 13. Chicago 25,0 8 2 6 14. Cleveland 14,3 7 1 6 15. Washington 14,3 7 1 6 ZAPADNA KONFERENCIJA %V J G P 1. Golden State 88,9 9 8 1 2. Denver 85,7 7 6 1 3. Portland 71,4 7 5 2 4. San Antonio 71,4 7 5 2 5. Sacramento 62,5 8 5 3 6. Memphis 66,7 6 4 2 7. Utah 57,1 7 4 3 8. La Nouvelle-Orleans 57,1 7 4 3 9. LA Clippers 57,1 7 4 3 10. Minnesota 50,0 8 4 4 11. LA Lakers 37,5 8 3 5 12. Oklahoma City 33,3 6 2 4 13. Dallas 25,0 8 2 6 14. Houston 16,7 6 1 5 15. Phoenix 14,3 7 1 6