Babo srušio aktualne prvake, Nurkić opet dijelio "banane"

Indiana Pacersi srušili su prvaka Golden State 92-81. Bojan Bogdanović bio je jako dobar protiv aktualnih prvaka postigavši 17 koševa uz šut 7/13 te dodao 2 skoka i 2 asistencije, dok je najefikasniji bio njihov najbolji igrač ove sezone Victor Oladipo s 24 koša.

Warriorsi su i dalje lišeni usluga Duranta, Thompsona i Curryja što se u posljednje vrijeme sve više osjeti na rezultatu, a najbolji u izostanku ove trojice bio je Nick Young s 12 koševa. Indiana se trenutno nalazi na petom mjestu Istočne konferencije, iza Šarićeve Philadelphije.

Jusuf Nurkić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu u pobjedi Portlanda protiv New Orleansa 107-103. Nurkić je zabijao, skakao te dijelio "banane" suparničkim igračima. Na koncu je utakmicu završio sa 21 košem, 10 skokova te čak 4 blokade.

Utakmicu je još jednom odlučio fantastični Damian Lillard koji skoro svake godine igra kao preporođen nakon All Star pauze, a postigao je 41 koš uz 10 skokova.

Najbolji u redovima Pelicansa bio je Anthony Davis sa 36 koševa, 14 skokova i 6 blokada, no ni to nije pomoglo njegovoj momčadi da dođe do pobjede. Na uvijek teškom Zapadu u kojem je svake godine konkurencija za playoff sve veća, Portland se nalazi na trećem mjestu, dok se Pelicansi nalaze na petom mjestu, no nitko od njih još nije osigurao playoff.

Miami Heat prekinuo je Clevelandov niz od 5 pobjeda zaredom, pobijedivši ih 98-79.

Najbolji u redovima pobjednika bio je Olynyk s 19 koševa dok je LeBron James predvodio prošlogodišnje finaliste sa 18 postignutih poena i 7 asistencija. Hrvatski reprezentativac Ante Žižić igrao je samo 2 minute te za to vrijeme postigao simbolična 2 poena.

Ostali rezultati:

Miami - Cleveland 98-79

LA Clippers - Milwaukee 105-98

Toronto - Denver 114-110

Sacramento - Dallas 97-103

Houston - Chicago 118-86

Washington - San Antonio 116-106