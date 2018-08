Babo trenira u Splitu: 'Ujutro na trening, navečer na Poljud!'

Zima je rezervirana za NBA, ljeto za Jadran, s posebnim naglaskom na Split, kako zbog kvalitetnih treninga s kolegama iz reprezentacije, tako i zbog Hajdukovih europskih utakmica, koje ne propušta. Taj ritam Bojan Bogdanović nije promijenio ni ovoga ljeta, jučer je odradio jutarnji trening na Gripama, a navečer sa šalom Hajduka oko vrata navijao na istoku Poljuda.

- Tako je već godinama, spojim ugodno s korisnim. Imam mnogo prijatelja s kojima mogu kvalitetno trenirati, a kako svi volimo Hajduk, onda idemo skupa i na utakmice - nasmijao se Bojan preslagujući po rukama dvadesetak ulaznica koje je kupio za svoje društvo.

Dakle, uživanje, ali prije svega treniranje.

- Već sam neko vrijeme u treningu, želim doći u reprezentaciju spreman jer nas očekuju dvije jako važne utakmice protiv Litve i Poljske. To moramo dobiti ako želimo zadržati šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Odluka Fibe da se kvalifikacije igraju u ovim terminima jako je naštetila malim zemljama, koje nemaju veliki fond igrača te čiji igrači igraju Euroligu i NBA. Eto, Slovenija je u sličnom problemu, oni su europski prvaci, a upitno je hoće li se plasirati na SP. Taj format nije najsretniji, ali što je tu je... - kaže Bogdanović, koji se slaže s konstatacijom da hrvatsku reprezentaciju očekuje lijepa budućnost

Osim Bojana, u reprezentaciji su i ostali naši NBA igrači: Šarić, Bender, Zubac, Žižić...

- Ima nas i iskusnih, i mladih... Ključ je da svi igraju i napreduju. Tako ćemo svi profitirati, a najviše reprezentacija. Moj put je bio nešto drukčiji nego većine ostalih, ja sam ipak otišao u NBA kao gotov igrač, kad sam osjetio da ću igrati, a ne sjediti na klupi. No to ne znači da su oni pogriješili, sigurno da svatko gleda svoju karijeru i pokušava napraviti najbolje što može - kaže Babo.

I sljedeće sezone nosit će dres Indiana Pacersa, koji su aktivirali opciju u ugovoru i zadržali Bojana u svojoj svlačionici.

- Došlo nam je nekoliko novih igrača, odnosi snaga u ligi malo su se promijenili, tako da očekujem da prođemo barem prvi krug doigravanja. A onda je sve moguće. Lani smo imali nesreću da nas je u prvom krugu čekao Cleveland s LeBronom. Po meni smo ih imali u konopcima, ali eto, ipak smo ispali... - žali Bogdanović.

Osobna očekivanja su...

- Uvijek ista. Biti zdrav i napraviti iskorak. Zadovoljan sam situacijom, u petorci sam, i sad je sve na meni. Ispred mene je još puno godina vrhunske košarke i radujem se svakoj novoj sezoni - kaže Bogdanović uoči sezone koju je “začinio” LeBronov prelazak u Lakerse.

- Gdje god LeBron ode, to je automatski kandidat za titulu. Tako će biti i sad. Igrači kao LeBron rode se jednom u sto godina, najbolji je košarkaš današnjice i ako netko može od Lakersa napraviti šampionsku momčad, to je on.