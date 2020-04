Bacio je Messija i Argentince u očaj, a sada je ocu dao otkaz

Prije šest godina bio je njemački kralj. Golom u 113. minuti srušio je argentinske snove (1-0) i Njemačkoj donio naslov Svjetskog prvaka. Bio je heroj nacije i to sa samo 21 godinom na leđima. Vrijedio je 55 milijuna eura, predviđali su mu velike stvari, ali sve se srušilo preko noći.

Ukratko, to je priča nekadašnjeg njemačkog dragulja Marija Götzea koji se nikada u potpunosti nije vratio tamo gdje pripada. U siječnju 2016. liječnici su mu ustanovili nepravilnosti u metabolizmu, a to je dovodilo do miopatije, vrlo rijetke nasljedne bolesti degeneracije mišićnog tkiva u kojem vlakna i tkiva doslovno odumiru.

Foto: Reuters/PIXSELL

Svijet mu se srušio preko noći, nitko nije znao kako liječiti tu bolest i činilo se kako će morati prekinuti karijeru. Ipak, pet mjeseci poslije liječnici su pronašli metodu zbog koje je čudesno ozdravio. Ali... To je ostavilo ogroman utjecaj na njega. Nikad više nije bio isti.

Götze se na ljeto 2016. godine vratio u svoju Borussiju Dortmund, na mjesto gdje je sve i počelo. Izdao je navijače nakon što je otišao u Bayern 2013. godine, ali žuti zid mu je sve oprostio. Götze je i dalje relativno mlad, ima 27 godina, ali izraubanost ozljedama dovela je do toga je već pružio svoj maksimum i veliko pitanje je do kada može igrati na vrhunskoj razini.

Nijemac i danas igra u Borussiji Dortmund, ali uskoro bi ih mogao napustiti. Ugovor mu istječe na ljeto ove godine, ali klub nema namjeru produžiti s njim. Vrijednost na Transfermarktu mu je 10,5 milijuna eura i to je igrač koji bi bio pojačanje za svaku momčad, ali pitanje je može li njegovo tijelo izdržati napore koje zahtjeva vrhunski nogomet.

Foto: Anke Waelischmiller/DPA/PIXSELL

Kako bi pronašao što bolji klub i osigurao što bolje uvjete, Götze je promijenio agenciju. To pomalo neobično zvuči, ali njemački nogometaš je dao otkaz svom ocu! Jürgen Götze ga je zastupao od njegovih najranijih početaka, ali sin smatra kako je došlo vrijeme za promjenu. Za novog zastupnika angažirao je Rezu Fazelija.

- Stvarno se radujem suradnji sa Fazelijem i njegovom agencijom u čije sposobnosti sam se već uvjerio. Neko vrijeme sam razmišljao o tom koraku - rekao je nogometaš Dortmunda.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Pomalo je neobično dati otkaz svome ocu, zar ne? Ali Mario očito ima plan za budućnost.

On je ove sezone odigrao 19 utakmica, ali većinu je ulazio s klupe. Pa je tako u Bundesligi skupio 500 minuta, a u Ligi prvaka samo 70.

U karijeri je imao čak 12 ozljeda i pitanje je do kada još može igrati na vrhunskoj razini. Ali i dalje ima zainteresiranih klubova za njega. Inter i Bayern Leverkusen ga žele dovesti na ljeto, a s pregovorima mogu početi već sada jer Götze će uskoro postati slobodan igrač.

Inače, u karijeri je osvojio čak pet Bundesliga, dvije s Borussijom i tri s Bayernom, četiri njemačka Kupa te Svjetsko prvenstvo. Tek mu je 27, a vitrine s trofejima krcate...