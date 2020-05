'Bacio sam pehar Hrvatima i pomislio: Ode on za Zagreb...'

Kladionice su bile uvjerene u pobjedu talijanskog velikana, a na suprotnim stranama našli su se Dario Šimić (Milan) i Igor Bišćan (Liverpool). Nažalost, niti jedan od njih nije se našao u zapisniku finalne utakmice, Hrvati su dvoboj pratili s tribina Atatürka.

Najluđe finale Lige prvaka pamtimo iz 2005. godine, u završnom dvoboju za veliki trofej zaigrali su Milan i Liverpool.

Dario Šimić te sezone i nije bitnu važnu ulogu u redovima Milana, dapače bivši hrvatski reprezentativac nije skupio niti jedne minute u toj europskoj sezoni. No, Igor Bišćan je bio pravi, u četvrtfinalnim (2-1, 0-0 protiv Juventusa) i polufinalnim dvobojima (0-0, 1-0 protiv Chelseaja), bio je ključna karika u veznoj liniji Liverpoola. I u ta četiri ogleda na travnjaku proveo 357 od maksimalnih 360 minuta. A onda je finale morao gledati s tribina.

- Nisam bio ozlijeđen, nisam imao kartone, jednostavno me Benitez izostavio i iz startne postave i s klupe. Trenerova odluka. Jesam, sve do finala sam odigrao jako dobro, ali momčad je samo trenerova domena i čovjek je odlučio kako je odlučio. A 'ko mu smije što prigovoriti? Osvojili smo naslov prvaka Europe! Na lud način, ali trofej je osvojen - kaže za 24sata Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Atmosfera je tog dana bila fenomenalna. More naših navijača bilo je u Turskoj, navijanje se čulo i u svlačionicama... Vjerujte, imali smo dojam da je cijeli Liverpool došao na to finale, stigao u Istanbulu. I onda je krenulo... Milan je u to vrijeme bio strašan, tamo su igrali Kaka, Crespo, Ševčenko..., bili su strašni. Počela je utakmica, i odmah je krenulo 1-0, 2-0, pa 3-0. A mogli su nam zabiti i više do poluvremena.

Embed from Getty Images

Milan je krenuo nevjerojatno, već u prvom napadu Pirlo je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane, a Maldini na sebi nesvojstven način (volejem!) probio Dudeka. Talijani su bili nezaustavljivi, obrana "redsa" bila u velikim problemima. Prvo je pokušaj Crespa glavom na gol-liniji zaustavio Kewell, pa je zbog zaleđa poništen pogodak Ševčenka, a Rafa Benitez već je u 23. minuti morao mijenjati ozlijeđenog Kewella, pa u igru ubaciti Šmicera.

Napadačka trojka Milana (Crespo - Ševčenko - Kaka) djelovala je ubojito, Liverpool nije imao načina kako zaustaviti takve velikane. A baš su oni u 39. minuti odveli Milan i do drugog gola. Kaka je povukao kroz sredinu, dubinski proigrao Ševčenka koji je sada izbjegao zaleđe, uslijedila je paralelna lopta za Crespa koji na petercu u visini druge vratnice zabija za 2-0.

Nije to bilo sve, Milan je do odmora zabio i treći gol. Kaka se sada na sredini terena majstorijom "riješio" Gerrarda, pa dubinskom loptom rasparao obranu Liverpoola, a Crespo je bio neuhvatljiv za Hyypiju, Carraghera i Finnana. Argentinac je izašao sam na Dudeka, pa ga atraktivno prebacio za velikih 3-0. Liverpool je bio potpuno razbijen u prvih 45 minuta, Milan je jurišao prema novom naslovu prvaka Europe.

Embed from Getty Images

- Što je bilo na poluvremenu? Rafa nije ludio nego je dosta smireno rekao: "Niste valjda došli do finala da odustanete na poluvremenu? OK, dali su nam tri komada, idemo dalje. Ajde van i igrajte za ove divne navijače. Samo da mi zabijemo prvi u drugom poluvremenu i sve je moguće". Gerrard je zabio i stvarno je nemoguće postalo moguće - prisjeća se Bišćan.

Navijači Liverpoola bili su u očaju, no drugo poluvrijeme donijelo je drugačiju priču, najveći i najspektakularniji povratak u povijesti nogometa. I svaka čast brojnim velikanima svjetskog nogometa, no nešto ovakvo može napraviti samo Liverpool. Rafael Benitez tijekom odmora napravio je i drugu izmjenu (Hamman za Finnana), Španjolac je u nastavak krenuo otvoreno, na sve ili ništa. Redsi su takvim načinom igre u Istanbulu mogli "popiti" 7-8 komada ili napraviti nešto nevjerojatno. Preokrenuti rezultat.

Milan je bolje otvorio i nastavak, prvo je Crespo mogao iskoristiti jednu nespretnu reakciju Dudeka, a potom je poljski vratar zaustavio pravu "bombu" Ševčenka iz slobodnog udarca. A onda - spektakl. U vrlo kratko razdoblju, točnije u samo sedam minuta, Liverpool je stigao do izjednačenja. Stadion je proključao, navijači Liverpoola bili su u ekstazi.

Riise je u 54. minuti ubacio s lijeve strane, Gerrard neometan glavom pogodio za 3-1. Dvije minute kasnije Šmicer je prizemnom "bombom" s 20-ak metara probio Didu, tako najavio probleme za Milan koji u tim trenucima nije postojao na terenu. A 60. minuta donijela je potpuni šok u čitavom nogometnom svijetu. Milan Baroš je petom ostavio loptu za Gerrarda, kapetan Liverpoola bio je u trku, a s leđa ga je povlačio Gattuso. Dovoljno za penal!

Embed from Getty Images

Veliku odgovornost na sebe je preuzeo Xabi Alonso, iskusni Dida obranio je njegov pokušaj s bijele točke, ali Španjolac je prvi stigao na odbijenu loptu i zabio za 3-3. U posljednjih pola sata regularnog dijela igre na travnjaku je bio pravi spektakl. Riise i Gerrard su iz daljine "bombardirali" Didu, Kaka promašio veliki zicer, a dvije nes(p)retne reakcije Dudeka spasili Traore (na gol-liniji zaustavio pokušaj Crespa) i Carragher. Novih golova nije bilo, pa su stigli produžeci...

A tu je potpuno dominirao Milan. Serginho je probijao lijevu stranu, prvi zicer pripremio za Tomassona koji promašuje cijelu loptu. Utakmica se bližila kraju, Serginho je bivao sve opasniji, ali je Dudek "zaključao" svoja vrata. Dapače, baš je u finišu produžetaka odlučio upisati dvije najbolje obrane karijere, dvaput čudesnim reakcijama zaustavio Ševčenka. Opet je ubacio Serginho, a ukrajinski napadač niti glavom (sa šest) niti nogom (s dva metra) nije uspio matirati Dudeka. Talijani su se držali za glavu, Dudek samo smješkao, čak ni sam vratar nije mogao vjerovati svojim obranama. A onda je stigla lutrija, krenuli su penali...

Seginho je u prvoj seriji tukao preko gola, Hamman bio siguran. Druga serija? Dudek je zaustavio udarac Pirla, Cisse mirno pogodio za dva pogotka prednosti. Tomasson je u trećoj seriji prvi zabio za Milan, a onda Dida obranio prizeman šut Riisea, time vratio nadu Milanu. Kaki u četvrtoj seriji nije smetalo niti Dudekovo plesanje po gol-liniji, a siguran je bio i Šmicer. Do lopte je posljednji stigao Ševčenko kojeg je pročitao Dudek i krenulo je veliko slavlje Engleza.

Embed from Getty Images

- Poslije utakmice je bila prava ludnica. Ne znaš da li veća u svlačionici, u autobusu do hotela, u hotelu, na aerodromu ili pak u avionu... Ne znam ni sam koliko dugo nismo spavali - kaže Bišćan, pa se prisjeća još jednog nevjerojatnog detalja.

- Ja sam skoro izgubio trofej Lige prvaka! Dolazimo na aerodrom, iz Liverpoola dolaze vijesti da je milijun ljudi na ulicama, slavi se po cijelom gradu. Na aerodromu nas čekaju navijači, pehar ide iz ruke u ruku. Kad je došao meni u ruke čujem u svoj toj ludnici da me netko zove. Naši dečki, Zagrepčani. Bilo je puno Hrvata na tekmi, puno ljudi kod nas navija za Liverpool. Ekipa se dere, 'Bišćaaan... Daj nam trofej na sekundu da se slikamo s njim' - priča Bišćan, pa dodaje:

- I ja im bacim pehar preko ograde! Moji me svi gledaju u čudu. Suigrači, treneri, ljudi iz uprave... Ja im kimam glavom, kao 'Sve je u redu', a u sebi si mislim 'Gotovo, trofej ne ide u Liverpool nego u Zagreb'! Ali vratili su mi pehar. Svi su odahnuli i smijali se Hrvatima, a ja cool: 'Jesam vam rekao da je sve pod kontrolom'!

Nevjerojatna fešta trajala je danima, a u Liverpoolu je na ulice izašao cijeli grad...

- Na paradi smo išli u 'double-deckeru' bez krova. Milijun ljudi, ej! To finale i ta pobjeda su stvarno posebni kao što Liverpool jest poseban klub. Nisam pristran nego je to jednostavno tako. Liverpool ima 'ono nešto' što ga izdvaja od ostalih klubova. Zato i ima toliko navijača po cijelome svijetu pa i fan klubove u Hrvatskoj. A Liga prvaka 2005. je utoliko posebnija jer smo Liverpoolu donijeli pehar nakon dosta godina bez trofeja - završio je Bišćan.

Embed from Getty Images

Sažetak utakmice možete pogledati OVDJE.

Liga prvaka 2004/05., finale

stadion Atatürk, Istanbul, 25. svibnja 2005.

Milan - Liverpool 3-3 (5-6; 11m)

Strijelci: 1-0 - Maldini (1), 2-0 - Crespo (39), 3-0 - Crespo (44), 3-1 - Gerrard (54), 3-2 - Šmicer (56), 3-3 - Xabi Alonso (60).

Penali: Serginho - promašio, 3-4 - Hamman, Pirlo - obranio Dudek, 3-5 - Cisse, 4-5 - Tomasson, Riise - obranio Dida, 5-5 - Kaka, 5-6 - Šmicer, Ševčenko - obranio Dudek

Milan (4-1-3-2): Dida - Cafu, Stam, Nesta, Maldini - Pirlo - Gattuso (od 112. Rui Costa), Kaka, Seedorf (od 86. Serginho) - Ševčenko, Crespo (od 85. Tomasson). Trener: Carlo Ancelotti.

Liverpool (4-4-2): Dudek - Finnan (od 46. Hamman), Carragher, Hyypia, Traore - Luis Garcia, Xabi Alonso, Gerrard, Riise - Baroš (od 85. Cisse), Kewell (od 23. Šmicer). Trener: Rafael Benitez.