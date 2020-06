Badelj odlazi u Rusiju?! Tamo ga u sljedećem klubu čeka Ćorluka

Badelj se u Fiorentinu vratio posudbom s mogućnošću otkupa, no Talijani smatraju kako on odlazi u Rusiju. Lokomotiv navodno nudi 3,5 mil. € odštete Laziju, a Badelju su ponudili trogodišnji ugovor

<p><strong>Milan Badelj</strong> napustit će Fiorentinu na kraju ove sezone, javljaju talijanski insajderi Gianluca Di Marzio i Nicolo Schira.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćorluke grade kuću</strong></p><p>Sljedeća postaja bit će mu moskovski Lokomotiv, klub <strong>Vedrana Ćorluke</strong>!</p><p>Badelj se u Fiorentinu vratio posudbom iz Lazija, a 'viole' imaju i mogućnost otkupa, no Talijani smatraju kako on odlazi u Rusiju. Ipak, ostat će igrati u Firenci do kraja sezone.</p><p>Lokomotiv navodno nudi 3,5 milijuna eura odštete Laziju, a Badelju su ponudili trogodišnji ugovor.</p><p>Moskovskom klubu ovo bi bila puno jeftinija solucija za pojačavanje sastava s obzirom na to da bi Joaa Marija trebali platiti unaprijed dogovorenih 18 milijuna eura ako ga misle zadržati u klubu, dok je hrvatski veznjak znatno jeftiniji.</p><p>Badelj je ranije igrao u Fiorentini od 2014. do 2018. godine pa pomalo neočekivano prešao u Lazio, a od tada je sve krenulo nizbrdo.</p><p> </p>