Ovo je ogromna motivacija za Plazibata koji nam je u nedavnom intervjuu otkrio koliko mu zna\u010de sparinzi s Harijem.

-\u00a0Ma gura on mene, ja njega. Daje mi savjete, ja njemu. Dosta smo sli\u010dni po stilu borbe. Idemo obojica jako u kontre i bacamo udarce. U po\u010detku me ba\u0161 nije do\u017eivljavao, ali sve se promijenilo nakon \u0161to sam odradio sparing s njim. Mislim da sam tim borbama zaslu\u017eio respekt kod njega i sad stalno razgovaramo. Na prvu bi se reklo da je bahat i svakakav obzirom na to \u0161to je sve postigao, ali stvarno me iznenadio skromno\u0161\u0107u. Rad s njim i Mikeom mi zna\u010di puno za napredak. \u017delim jo\u0161 u\u010diti od Badra, ali ne bih se nikada borio protiv njega. On \u0107e se boriti jo\u0161 godinu, dvije i te\u0161ko da bi se borio protiv njega za titulu, a i on je rekao da se ne bi borio protiv mene. Rekao mi je da rastemo zajedno i da \u0107e mi pomo\u0107i da u\u0111em u Top 3.\u00a0Ba\u0161 me po\u0161tuje - kazao je Plazibat.

Svijet polako dolaziu normalu nakon korona virusa, a uskoro bi mogle zapo\u010deti i borbe. Na Antoniju je samo da naporno radi jer mu je zvjezdana budu\u0107nost predodre\u0111ena. Jer ako to ka\u017ee veliki Badr Hari koji je toliko toga pro\u0161ao u \u017eivotu, onda mo\u017eete biti uvjereni...