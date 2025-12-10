SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'

Obavijesti

Dres je komentirao Ante Kvartuč sa stranice croatiansports.com. On je pozitivno komentirao domaći dres, ali drugi su primijetili da ima malo previše sličnosti s nekim drugim reprezentacijama

Specijalizirani portal Footy Headlines krajem studenog objavio je prve fotografije novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije koji bi trebali biti korišteni na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Time je predstavljen i posljednji Nikeov dizajn prije nego što odgovornost za opremu hrvatske reprezentacije nakon SP-a preuzme Adidas. Iako savez i proizvođač još nisu službeno potvrdili konačan izgled garnitura, vrlo je vjerojatno da će upravo u tim modelima "vatreni" istrčati na teren.

Objavljene slike izazvale su snažan odjek među navijačima. Dok klasični crveno-bijeli domaći dres uglavnom dobiva pozitivne reakcije, plava varijanta privlači znatno više kritika. Najviše se raspravlja o poleđini, koja prema mišljenju dijela navijača podsjeća na navijačke majice Srbije ili Rusije, što je dodatno podiglo prašinu. Mnogi od nezadovoljnih javili su se u komentarima:

"Smeće. Poleđina dresa ima srpske boje"

"Ne sviđa mi se. Manji kockice su lijepe, ali mrzim blijedu i dugu okomitu bijelu traku u sredini. Jedva čekam vidjeti što Adidas može učiniti"

"Ovo sigurno neće biti prodavan dres"

"Kao da su namjerno to učinili, mi ne želimo imati dresova kao Srbija"

Svoj je komentar dao i Ante Kvartuč s popularne stranice croatiansports.com, poznate među Hrvatima u SAD-u i širem iseljeništvu. On je bez zadrške istaknuo da je plavi dres najslabiji dio nove potencijalne opreme, čime je potaknuo još življu raspravu među pratiteljima.

Interes za temu vjerojatno će još rasti sljedećeg ljeta, kada hrvatska reprezentacija stiže u Sjedinjene Američke Države, što će posebice privući pozornost hrvatske dijaspore na sve novosti o reprezentaciji i njenoj opremi.

