Baggio: Zvone Boban i Maldini u Milanu? Meni to zvuči sjajno! Amerikanci bi rekli 'So much greatness'... Dvije Zlatne lopte našle su se na istom mjestu, zagrljeni: Luka Modrić i Roberto Baggio! Lokacija: Opatija. Povod: PBZ-ov 'Italian soccer camp'