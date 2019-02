Bajka ide dalje! Nexe je srušio Tatabanyu u zadnjoj sekundi...

Čudesna sezona i bajka iz Našica ide dalje! Rukometaši Nexea golom u posljednjoj sekundi srušili su jaku mađarsku Tatabanyu u gostima s 28-27 za pobjedu na otvaranju grupne faze EHF kupa, a gol vrijedan tri boda zabio je Leban s krila. Nevjerojatna činjenica je da su Našičani poveli samo jednom, i to golom koji im je donio pobjedu.

Mađari, za koje igra Jakov Vranković, ali je bio odsutan zbog ozljede, su od početka opravdali ulogu favorita i žestoko krenuli u utakmicu, a Nexe ih je lovio praktički do posljednjeg napada. Povećavali su tu prednost postepeno, a ona se najviše penjala do plus šest. Našičani su ipak na odmor otišli samo s dva gola zaostatka.

U drugom dijelu, ista priča. Igralo se mačke i miša, kada bi Nexe došlo do prilike za izjednačenje, ili bi to jednostavno uprskali, ili bi domaći golman to obranio. U zadnje dvije minute su napokon iskoristili pruženu priliku. Nevjerojatni Marin Šipić nastavio je dominirati na crti i nakon Svjetskog prvenstva te je zabio za izjednačenje minutu prije kraja.

Moreno Car je zaključao gol u posljednje četiri minute, u zadnjem napadu Mađara potom obranio šut Vujoviću i omogućio svojoj momčadi veliku priliku za pobjedu. Nevjerojatni Tomi Vozab za Patrika Lebana, i njegov prvi gol u zadnjoj sekundi za veliku slavlje. Hrvoje Horvat i ekipa su odmah uletjeli u teren, a ova pobjeda je još jedan dokaz da Nexe živi rukomet, a to se uvjerljivo vidi na terenu. Koliko je ta pobjeda vrijedna. govori činjenica da je Tatabányi ovo tek prvi poraz na domaćem terenu, odakle je čak i veliki Vesprem otišao poražen.

Po šest pogodaka za Nexe postigli su Ante Gadža i Marin Jelinić, dok su po četiri gola zabili Marin Šipić i Vedran Zrnić, a triput se u strijelce upisao Marko Buvinić. Strijelce domaće momčadi predvodio je Crnogorac Miloš Vujović sa osam pogodaka.

U skupini s Nexeom i Tatabányom su još makedonski Eurofarm Rabotnik i njemački Hannover-Burgdorf. U 2. kolu, (16. veljače), Nexe će u Našicama ugostiti Hannover-Burgdorf.

Našičani su tako stigli do jako bitne pobjede na otvaranju glavne runde EHF kupa, gdje su prošle sezone napravili malo čudo i stigli do četvrtfinala. I ove sezone su jako blizu toga, ali ovoga puta to ne bi bilo čudo...