Baka: Molili su da preuzmem Hajduk da ih Torcida ne linčuje

Djeca koja će ovo ljeto upisati srednju školu nisu se rodila kad je Hajduk zadnji put bio prvak. Toga se ne mogu sjetiti ni oni koji će na fakultet. Bili su premali.

Na godišnjicu zadnjeg Hajdukova naslova razgovarali smo sa tadašnjim trenerom Igorom Štimcem, a neke njegove izjave jako su loše legle jednoj drugoj klupskoj legendi, velemajstoru Blažu Sliškoviću.

Štimac je za 24sata objasnio zašto je Hajduk 2005. osam kola prije kraja dao otkaz treneru Baki Sliškoviću, a taj zadnji naslov osvojio sa Štimcem na klupi:

- Vjerojatno bismo i sa Sliškovićem osvojili naslov, ali uprava je zaključila da on nije zaslužio tu čast, zbog neprofesionalnog ponašanja. Bilo nam je teško, napale su nas ozljede, a on je prepustio pomoćniku Miši da vodi sve. Osim toga, nikad nije ispunio prvi uvjet koji smo mu postavili kad je došao: da donese diplomu ili licenciju. Nikad je nije donio, sjedio je na klupi kao predstavnik kluba. Slišković je jako talentiran trener, zaslužan za naš naslov prvaka, ali i kao trener ima isti problem koji je imao kao igrač, i zato nije napravio karijeru kakvu je mogao.

Kako su znali da će biti prvaci?!

Slišković? On više ne želi ni izgovoriti ime Igor Štimac.

- Više nemam snage da tom čovjeku izgovorim ime, pa ću ga zvati "dotični". Dakle, Uprava, ljudi koji su u to vrijeme vodili Hajduk, odlučila da nisam zaslužio tu čast biti prvak s Hajdukom zbog svog neprofesionalnog ponašanja. ako je uprava znala da će Hajduk sedam ili osam kola prije kraja biti prvak? Kad je bodovna razlika između Hajduka, Rijeke i Intera, koji su se borili za titulu, bila tako tanka, mala? Po čemu su mogli znati da će biti prvaci? Zar ta izjava u kojoj uprava Hajduka zna da će biti prvaci ne povlači neka potpitanja? Na osnovi čega su znali? - pita se Baka u razgovoru za Sportske novosti.

- Razlog zbog kojeg sam bio prinuđen prepuštati Krstičeviću neke treninge? U isto vrijeme dok sam vodio Hajduk, bio sam izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine. Meni je ugovorom bilo dopušteno otići jednom u mjesec dana do Sarajeva kako bih mogao obaviti svoje obveze, da napravim pripreme s reprezentacijom.

Štimac i ostali su ga, kaže, na koljenima molili da preuzme momčad.

- 'Blaž, spasi nam glavu'! Kazali su mi da ih Torcida uzima na zub, da ih žele linčovati. Jedan od petorice koji su bili nazočni, praktično je kleknuo preda mnom i kaže mi: 'Molim te, preuzmi Hajduk, tebe Torcida obožava, jedino nas ti možeš spasiti'.

Osobna promocija pa kukanje

O dovođenju Nike Kranjčara i naknadnom Štimčevom isticanju kako je na tom transferu izgubio vlastiti novac:

- Daj Bože da imamo milijun Kranjčara, onda bi ovaj svijet bio bolji. Ali nisu bili svjesni koliko su drugih problema proizveli tim transferom. Dovodiš igrača koji je skup, a nemaš dva-tri mjeseca za plaće!? Niti za one koji rade u klubu, niti za igrače. Napravio si momčadi i klubu medvjeđu uslugu za svoju osobnu afirmaciju. I meni kao treneru u svlačionici. To je bila samo osobna promocija dotičnog gospodina kao sportskog direktora! I nemoj poslije kukati da si izgubio novac. Pa valjda si to uradio zato što si volio klub.

A priča da nije donio licencu koju je obećao?

- To može posvjedočiti i čovjek koji je sa mnom bio na razgovoru o preuzimanju Hajduka, Ahmet Pašalić, tada direktor BiH reprezentacije. Kazao sam im da imam upisanu Pro licencu te da mi je ostao samo diplomski rad. Ja sam s tom licencom vodio reprezentaciju BiH, ona je bila validna u Uefi i i Fifi. Kad sam licencu donio Hajduku nisu mrdnuli 'onom stvari' da je proslijede u HNS, da je verificiraju. Ostavili su je u ladici. Zorislav Srebrić mi je kasnije rekao da nikad nije ni stigla u Savez! - rekao je Blaž Slišković.

U Hajduku nema mira ni kad se prisjećaju svog zadnjeg velikog uspjeha. Od kojeg je prošlo - desetljeće i pol.