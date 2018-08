Baka Slišković: Rekao sam tim igračima da ih treba biti sram!

Nakon samo četiri kola Ante Miše je dobio otkaz, a na klupu Zrinjskog vratio se Baka Slišković, kojeg čeka okršaj s Ludogorecom.

- Ludogorec izaziva veliku pažnju, radi se o ekipi koja zadnjih godina predstavlja nešto u Europi, a ne samo na Balkanu. Tako da sam ja jučer preuzeo ekipu, odradio trening, a prije toga sastanak. Upoznao sam se s novim igračima. Njih pet-šest novih, iskazao im svoje mišljenje koje se nije promijenilo u odnosu na otprije dva mjeseca kad sam napustio Zrinjski. Htio sam čuti njihova razmišljanja o situaciji u Zrinjskom, o eventualnim problemima i ako istih ima da ih odstranimo što prije. Jedan dosta otvoren razgovor. Kroz idući period kroz individualne razgovore s igračima vratit ćemo atmosferu koja nije na razini pobjedničke ekipe iz prošle sezone - započeo je Baka.

- Nakon sastanka smo odradili 45 minuta lakšeg treninga, odigrali dva puta po deset minuta na dva gola međusobno, probali na treningu napraviti nešto što mislimo iskoristiti protiv Bugara. Nije izgledalo loše, ali premalo je vremena za jednog protivnika poput Ludogoreca. Danas popodne imamo trening pred utakmicu pa idemo u karantenu. Vjerujem da ćemo s jednom pozitivnijom atmosferom izaći na susret i pokušati odigrati borbeno ovu utakmicu jer samo na taj način možemo očekivati pozitivan rezultat. Objektivnih problema u timu ima, ali ne tražim alibi pred utakmicu. Sudjelovat će onih 18 koji su zdravi i spremni za napore koje iziskuje ova utakmica. Može doći do nekih promjena u sastavu uoči okršaja, ali s obzirom da su se i u ovom periodu događale promjene, da je bivši trener s obzirom na ozljede i umor stalno mijenjao igrače, sutra bi se u sastavu mogla naći neka iznenađujuća imena.

Slisković ne žali zbog toga što nije bio u momčadi od početka sezone, no smatrao se dužnim vratiti se...

- Nema mi što biti žao što nisam bio tu od početka. Bila je to moja odluka i bila je sasvim ispravna. Ne može mene zapasti dobar trenutak. Predodređeno mi je preuzeti tim onda kad nije dobro vrijeme. Bilo je jako teško preuzeti momčad u ovakvim problemima. Veliki broj igrača je ozlijeđen. Veliki broj utakmica, putovanja. Gostovanja u nizu, letovi za Maltu, Bugarsku…sve je to ostavilo traga. Nažalost nije sve ispalo onako kako je zamišljeno u klubu. U ovom trenu sam prihvatio ponudu nakon dugo razmišljanja. Osjetio sam da je moja obveza vratiti se bez obzira na to što ima i drugih sjajnih trenera, ja poznajem ove momke, njihovu dušu i karakter i mislim da znam što im je potrebno. Upravo zato sam prihvatio jer mislim da sam u stanju vratiti tim u ono stanje na otprije par godina kada sam došao i otkad smo uzeli dva naslova - nastavio je Slišković.

- Odmah ću reći, pokušat ću do prvenstvene pauze podići kvalitetu naše igre, da pokušamo napraviti još kvalitetnije rezultate, a ako to ne uspijemo, ja ću se povući. Došao sam do tog trena da probam pomoći. Vjerujem da unatoč problemima to mogu napraviti. Bez obzira na ishod ovih mjesec i pol možete očekivati da se opet povučem dok klub ne nađe pravo rješenje za mjesto novog stratega.

- Svjestan sam da ovo može biti mač s dvije oštrice ako ne krene onako kako očekujem i ako napravim nešto negativno za svoju karijeru. Ali to govori o tom koliko sam hrabar i govori koliko volim ovaj klub i momke. Stavljam na pladanj i svoj obraz. Sa Šulentom sam dogovorio suradnju do kraja ali ako ne bude valjalo, spreman sam da odem u tom vremenskom roku - rekao je Slišković, kojemu je jasno da njegov povratak u Zrinjski, gdje je proveo lijepe i igračke i trenerske dane, može donijeti i više štete nego koristi.

- Mislim da će razdoblje do pauze reći puno toga, ako se riješimo ove rezultatske krize sve je moguće, jer igra nije bila loša, ali nas jednostavno nije išlo. U ekipu su se uvukli problemi koji se trebaju riješiti razgovorom i vratiti onaj karakter koji nas je krasio prošle sezone. Mnogo igrača nije našlo angažmane, a neki od njih bili su i najbolji u ligi, pa im je to sad unijelo bezvoljnost. Nekim igračima treba reći gdje im je mjesto, to moj prijatelj Miše nije uspio, a svejedno je radio kvalitetno. Na kraju je on platio bezvoljnost nekih igrača, i odmah sam im u prvoj rečenici rekao da ih treba biti sram, vidjet ćemo tko zaslužuje biti u Zrinjskome, a tko ne zaslužuje - vrata su mu otvorena.

- Možemo napraviti iznenađenje sutra iako je Ludogorec premoćna ekipa, a o tome govore i njihovi rezultati, ali dok god ima šanse mi ćemo se boriti.

Dotakao se Baka i toga kako se zapravo vratio...

- Danko me nazvao na kavu u ponedjeljak. Sjedili smo od podne do četiri sata popodne. Umjesto jedne kave popio sam tri, a wc sam posjetio nekoliko puta - kroz smijeh je rekao Baka te nastavio:

Ali uspjeli smo se dogovoriti, i eto tu sam.