Kako doznajemo, legendarni bivši nogometaš, a danas trener, Blaž Baka Slišković završio je u bolnici u Mostaru. Tamo je završio zbog problema s krvnim žilama u nozi, a liječnici su mu uspješno napravili endovaskularnu intervenciju.

Slišković je u stabilnom stanju i osjeća se dobro, a to je potvrdila i njegova supruga Dijana.

- Radi se o zahvatu na desnoj nozi, ima 30 posto začepljenja žile otprije i to je Baka trebao odraditi još lani, ali je odgađao odlazak u bolnicu zbog korone. Odlučio je to sada obaviti. Dakle, nije ništa strašno, dobro je, pozdravit ću ga i brzo će on kući - rekla je Dijana Slišković za Slobodnu Dalmaciju.

Legedarni Baka imao je briljantnu nogometnu karijeru u osamdesetima i devedesetima. Najviše je traga ostavio u Marseilleu, Veležu i Hajduku. Iako je u tom francuskom klubu bio tek godinu dana, toliko je zapanjio mnoge da ga je čak i legendarni Francuz Zinedine Zidane svrstao u najboljih 11 Marseillea svih vremena.

I u Hajduku i Veležu igrao je po pet godina. Za splitski klub odigrao je 101 prvenstvenu utakmicu, zabio je 21 gol, a 2011. godine za 100. rođendan kluba odabran je u najboljih 11 u povijesti Hajduka.

Poslije igračke posvetio se trenerskoj karijeri. Trenirao je mnoge klubove, među njima i Hajduk, a posljednji angažman u Željezničaru istekao mu je u lipnju ove godine.