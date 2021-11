Samo ozdravi nam ti, Mladene. Pobjeđivao si i puno veće frajere, ne sumnjamo da ćeš predriblati i ovoga, poručili su prije nekoliko dana vinkovački Ultrasi legendarnom igraču HNL-a Mladenu Bartoloviću (44), koji se bori s teškom bolešću.

- Mladen ima tešku bolest, a njegov brat dogovorio je operaciju u zagrebačkom Merkuru kod najkvalitetnijih europskih i svjetskih stručnjaka u tom pogledu - rekao nam je Mile Petković (68), koji ga je vodio u Cibaliji i Zagrebu.

Bartolović je za Segestu, Cibaliju, Dinamo, Zagreb i Hajduk od 1997. do 2013. odigrao 338 utakmica u HNL-u i zabio 78 golova. Zavidovićanin je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio 17 puta i zabio jedan gol u kvalifikacijama za Euro 2008. protiv Malte.

Vodio ga je legendarni Baka Slišković (62), koji je tad bio izbornik "zmajeva".

- Pročitao sam da je bolestan, ali nisam znao koliko je to ozbiljno. Sad vidim da jest. Kao njegov bivši trener i kao ljudsko biće tužan sam i depresivan. Mladena jako cijenim, teško da mu riječima možemo pomoći. Ipak, on je čvrst i jak, vjerujem da će pobijediti i u ovoj najvažnijoj utakmici - rekao je Slišković za portal Reprezentacija.ba.

Jedna stvar kod Bartola posebno ga je oduševila.

- Mladen je, prije svega, bio kvalitetan igrač. Upravo zato sam ga i pozivao u reprezentaciju, a veselilo me što je svaki put na okupljanje dolazio s osmijehom na licu bez obzira na to ima li privatne probleme ili ne. Nikad to nije prenosio na momčad, u svakoj je utakmici davao maksimum, a pogotovo pamtim njegovu utakmicu protiv Malte - rekao je.

Baka je posljednji posao imao na proljeće ove godine u Željezničaru. Čak četiri puta vodio je Zrinjski, dvaput Široki, jednom i Hajduk.

- U Mostaru odmaram, gledam i tražim neki posao. Teško je zbog cijele ove situacije naći nešto kako treba. Ne samo za mene, nego i bilo kojeg trenera - rekao je Baka i nastavio:

- Inozemstvo? Volio bih, naravno. Prije Željezničara radio sam u Hong Kongu, to me razdoblje preporodilo i osjećao sam se super, nisam imao nikakvih fizičkih ni psihičkih problema. Sve je bilo na mjestu, na vrijeme, a moje je bilo samo razmišljati o nogometu i poslu za koji me plaćaju.

- Nisam brzoplet, razmislit ću kad dođe neka ponuda, a ako je prihvatim, onda će to biti sa zadovoljstvom. Siguran sam da još dosta godina mogu raditi. Osjećam se dobro - zaključio je.