Bakir Beširević: 'Imam genetsko oštećenje rožnice. Teško mi je prepoznati ljude, blijeda slika'

Ikona HNL-a i legenda NK Osijeka Bakir Beširević (58) već neko vrijeme ima problema s vidom te su mu mnogi bivši suigrači i kolege pružili podršku. A sad je i za stranice voljenoga kluba otkrio o čemu se točno radi.

- Da, imam genetsko oštećenje rožnica, što sam naslijedio od oca, koji je također imao manjih problema s vidom. Prije dvije godine sam osjetio određene promjene i krenuo sam na preglede, da bih u jednom trenutku došao u fazu terapije kada mi je bio nužan operativni zahvat. U listopadu prošle godine to je u tuzlanskoj bolnici odrađeno na lijevom oku, a 21. lipnja ove godine u Sarajevu mi je operirano i desno oko. Poznati liječnici dr. Nikica Gabrić i dr. Ratomir Lazić su napravili što su mogli i morat ćemo pričekati neko vrijeme kako bi se pokazalo u kojem smjeru ide taj oporavak, odnosno čišćenje oka - rekao je za službene stranice Osijeka.

Vid na lijevom oku trenutačno mu je sužen na nekih 15 posto, a za desno se nada da će mu se vidno polje vratiti na 50-60 posto. Dobro je raspoložen i spreman se našaliti u teškim trenucima

- Slika mi je sada blijeda i maglovita, smeta mi svjetlost i svaka promjena koju i vrijeme sa sobom donosi. Idem na terapije svaka 3-4 dana iz Orašja u Sarajevo. Mogu se kretati, no teško mi je prepoznati ljude koji mi se obraćaju čak i iz neposredne blizine, dakako i gledati TV jer sve su to naprezanja. Nekada bude bolje i bistrije, a već sutradan mi se sve zamuti. Nije isključena ni opcija transplantacije rožnice, no ipak vjerujem kako ću uz terapije doći do tih nekih 50-60 posto vida na desnom oku, što bi me zadovoljilo u ovakvim okolnostima.