Obavijesti

Sport

Komentari 2
DINAMOV STRIJELAC

Bakrar: Bili smo malo umorni. Znam da će navijači to shvatiti

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Bakrar: Bili smo malo umorni. Znam da će navijači to shvatiti
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mounsef Bakrar briljirao: Nakon Hajduka, sada i Rijeci zabio spektakularan gol! Dinamo se vratio na vrh HNL-a, ali samo na kratko. Hoće li Bakrar nastaviti s golovima protiv Celte i Istre

Mounsef Bakrar zabio je Rijeci krasan gol nakon onoga Hajduku i tako pomogao Dinamu da se iščupaju iz rezultatske krize i, barem na 24 sata, vrate na vrh HNL-a.

- Teška utakmica, bili smo pod pritiskom nakon poraza od Vukovara. Ali zahvalan sam igračima jer su dobro odigrali u prvom poluvremenu, u drugom smo možda bili malo umorni, siguran sam da će navijači to shvatiti. Hvala treneru i stručnom stožeru koji rade sjajan posao na terenu i izvan njega - kazao je Alžirac.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je krenuo silovito, ali se nakon njegova gola ugasio sve do same završnice.

- To je normalno jer smo čekali Rijekinu reakciju, igrali su dobro. Mi smo se branili jako dobro, mogli smo zabiti još koji gol, mogli smo u prvom poluvremenu voditi s tri gola, ali ušao je jedan. U drugom smo se branili, pritiskali, Hoxha je napravio razliku. Takva je bila utakmica - dodao je Bakrar.

Dinamo će u četvrtak dočekati Celtu Vigo u četvrtom kolu Europske lige, a u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u HNL-u. Bakrar se nada da će iz obje utakmice izvući po tri boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025