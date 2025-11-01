Bakrar: Bili smo malo umorni. Znam da će navijači to shvatiti

Mounsef Bakrar zabio je Rijeci krasan gol nakon onoga Hajduku i tako pomogao Dinamu da se iščupaju iz rezultatske krize i, barem na 24 sata, vrate na vrh HNL-a.

- Teška utakmica, bili smo pod pritiskom nakon poraza od Vukovara. Ali zahvalan sam igračima jer su dobro odigrali u prvom poluvremenu, u drugom smo možda bili malo umorni, siguran sam da će navijači to shvatiti. Hvala treneru i stručnom stožeru koji rade sjajan posao na terenu i izvan njega - kazao je Alžirac.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo je krenuo silovito, ali se nakon njegova gola ugasio sve do same završnice.

- To je normalno jer smo čekali Rijekinu reakciju, igrali su dobro. Mi smo se branili jako dobro, mogli smo zabiti još koji gol, mogli smo u prvom poluvremenu voditi s tri gola, ali ušao je jedan. U drugom smo se branili, pritiskali, Hoxha je napravio razliku. Takva je bila utakmica - dodao je Bakrar.

Dinamo će u četvrtak dočekati Celtu Vigo u četvrtom kolu Europske lige, a u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u HNL-u. Bakrar se nada da će iz obje utakmice izvući po tri boda.