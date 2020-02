Bale redovito bježi sa stadiona dok Modrić i Real još igraju...

Važniji mu je 'zeleni val' od Reala, suigrača i cijelog Madrida... Gareth Bale (30) ima jednostavno pravilo: ako igram dat ću sve od sebe, ali ako ne igram najvažnije mi je da što prije dođem doma i to tako da izbjegnem prometne čepove, navijače i bilo što vezano uz Realovu utakmicu.

Velšanin je već neko vrijeme svojevrsno strano tijelo u Realu. Između njega i šefa Zidanea odavno je puklo. Da nije tako, ne bi Francuz Balea na travnjak slao samo kad manje-više mora jer Bale je klasa i to znaju svi, a nitko bolje od njegovog trenera.

Ali Bale je ove sezone odigrao samo 12 utakmica, a tek pola od tih 12 na terenu je ostao svih 90 minuta. Istina, dosta izostanaka bilo je zbog sitnijih ozljeda, no uz velškog 'sprintera' već se duže vrijeme gotovo isključivo vežu samo epizode u kojima na najveći klub u povijesti nogometa gleda - svisoka.

Epizoda iz studenog prošle godine kada je 'umirući' od smijeha u reprezentativnom dresu mahao velškom zastavom sa natpisom ''Wales. Golf. Madrid. Tim redom!' već je dio nogometne legende.

Foto: Marca

A u legendu polako ulaze i Baleovi odlasci sa Santiago Bernabeua dok se njegovi suigrači bore s Barcelonom, Athleticom, Sevillom, Sociedadom. 'Golfer' rado ubire nogometnu plaću i premije, a još radije uhvati krivinu sa stadiona.

U manje od godinu dana majstor je pet puta već bio u autu i vozio prema kući dok se još igrala utakmica kluba u kojem je jedan od najskupljih i najplaćenijih igrača!

Protiv Sociedada je otišao već u 78' i to u utakmici u kojoj je Real porazom izgubio sve šanse za osvajanje naslova, a 'uspio' je pobjeći sa Bernabeua i prije kraja El Clasica. Real Madrid u Madridu gubi od Barcelone, a igrač Reala daje gas dok Clasico još traje...

U četvrtak navečer Real je od Sociedada ispao u Kupu (3-4), već u četvrtfinalu, a Balea je stiglo 'prokletstvo' da danas svatko u džepu ima smartphone pa samim time i foto-aparat: bio je za volanom i bježao sa stadiona, ali navijači su ga uslikali i objavili fotografiju na Twitteru.

Novi izbornik Irana, Riječanin Dragan Skočić, 2006. je nakon utakmice čuo da je Danijel Šarić, klupska legenda, napustio Kantridu dok je Rijeka još igrala i - drugi dan mu kao šef struke rekao samo četiri riječi: 'Više nisi Rijekin igrač'.

Gareth Bale was pictured watching the Real Madrid vs Real Sociedad from the sidelines but with the game having 10 minutes left and Real Madrid 4-1 down, Bale made a quick exit.



📹~ @Gol pic.twitter.com/iQBhH3IfvO