Bale uzvraća udarac: Zabavljao se na golfu dok je Real gubio...

Dečki, sretno vam u Münchenu, ali ja neću s vama. Malo sam rastresen zbog svega što se događalo oko mog transfera... Otprilike tim riječima je Gareth Bale prije nekoliko dana poručio Zidaneu i suigračima kako s njima neće putovati na utakmicu s Tottenhamom u sklopu Audi kupa.

Real je otputovao bez Velšanina, izgubio 1-0, a on se za to vrijeme jako dobro zabavljao. Zapravo, bavio se svojim omiljenim hobijem - igrao je golf. U tome su ga uhvatili fotografi El Confidenciala.

Gareth Bale was caught playing golf while Real Madrid lost to Tottenham. @elconfidencial pic.twitter.com/e5Gvv5HqkR