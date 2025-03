Balić: Hajduk mora iskoristiti Dinamove unutarnje probleme

Pitanje prvaka neće odrediti kvaliteta ili igra momčadi, prvak će postati onaj klub koji se do kraja sezone bude bolje nosio s pritiskom. To će biti ključno, tko to uspije postat će prvak, smatra nekadašnji Hajdukov golman Vladimir Balić, koji je stres važnih utakmica za osvajanje naslova prvaka osjetio na svojoj koži.

Balić je bio dio momčadi Hajduka koja je osvojila zadnji naslov prvaka, onaj kad je smijenjen Blaž Slišković, a momčad preuzeo Igor Štimac, pa je naslov prvaka osiguran tek u zadnjem kolu, domaćom pobjedom nad Varteksom.

- Ne može se i ne zna svatko nositi s pritiskom, sjećam se da je tada mladi Luka Vučko u jednom trenutku u Zaprešiću kazao kolegi stoperu Tonču Žiliću da mu pomogne i čuva leđa jer ne vidi dobro. Ja sam Žilića stalno hrabrio, da smo izgubili u Zaprešiću ne bi bez pancirke i šljema smjeli izaći u grad... Na sreću, izborili smo remi i na kraju riješili pitanje prvaka u zadnjem kolu na Poljudu.

Prisjetio se Balić i važne uloge legendarnog igrača i trenera Petra Nadoveze koji je bio više od pomoćnika Štimcu jer je u ključnim trenutcima znao unijeti mir među igrače.

- Imao je šjor Pere svoj specifičan humor, kazao bi mi: "Golmane, što si se stisao, opusti se malo...", a uoči zadnje utakmice s Varteksom ušao je u svlačionicu i kazao doslovno jednu – jedinu rečenicu: "Igraju isti kao prošli put, izađite i pobijedite." Znao je da je svaka dodatna informacija u tom trenutku suvišna. On je svojim iskustvom i mirnoćom smirivao momčad, a to nam je u tom trenutku bilo najpotrebnije.

Ne znaju se svi jednako nositi s pritiskom i stresom.

- U ovoj momčadi Hajduka postoji jako puno igrača koji su prošli velike utakmice, od Gattusa, Rakitića, Livaje, Krovinovića, Uremovića... vjerujem da oni mogu pomoći mlađima, a ključnu ulogu mogla bi odigrati i publika. Hajduk ima vojsku navijača i ako momčad nađe načina pretočiti tu silnu pozitivnu energiju s tribina na teren, ako poput surfera zajašu taj val, mogu na njemu stići do cilja. Mnogi koji dođu na stadion misle da su osjetili tu pozitivnu energiju s tribina, ali nisu, to mogu osjetiti samo oni koji su na terenu, koji igraju, to je nešto što je teško objasniti dok to ne osjetiš...

Do kraja sezone još je devet kola, a za Balića je favorit Hajduk.

- Imamo bod prednosti nad Rijekom i pet nad Dinamom, i jedni i drugi dolaze nam na Poljud i na tim utakmicama se može riješiti pitanje prvaka. Hajduk mora sačuvati mir i iskoristiti energiju svoje publike, iskoristiti Dinamove slabosti u upravljanju i unutarnje probleme te činjenicu da Rijeka svaki put kad se ima priliku odvojiti – kiksa. Očito je i njima preveliki pritisak jer se ni oni s njim ne znaju nositi... Nemoguće je da jedan tjedan odigraš dobro i pobijediš, a sljedeći tjedan kiksaš protiv nekog slabijeg kluba. To nije do kvalitete, nego do pritiska s kojim se znaš ili ne znaš, možeš ili ne možeš nositi...I u pravu su Gattuso i Rakitić kad spuštaju loptu - zaključio je Balić.