Balić i Metličić na Hvaru djecu uče rukometu: Od njih sve kreće

<p>Dvojica velikana hrvatskog rukometa <strong>Ivano Balić</strong> i <strong>Petar Metličić</strong> i ove su godine organizirali 13.međunarodni kamp u Jelsi na otoku Hvaru. Ukupno 94 polaznika djevojčica i dječaka iz Švicarske, Austrije, Njemačke , Slovenije i Hrvatske učili su od najboljih. Naši proslavljeni igrači posebni su po mnogočemu, nekoć najbolji i zlatni ,danas su svoje vještine usmjerili u sport koji ih je proslavio.</p><p>- Uspjeli smo okupiti impozantan broj djece, nešto manje od sto polaznika je vježbalo u Jelsi gdje je naša ljetna baza već 13 godina. Držali smo se svih potrebnih mjera i brinuli smo o zdravlju djece, a isto tako pripremali ih za ono što sport očekuje u narednom periodu, a to su stroga pravila ponašanja na sportskim borilištima. Zadovoljan sam što unatoč svim poteškoćama, naši projekti idu dalje i što smo održali klub i okupili odlične mlade i školovane trenere - poručio je<strong> Petar Metličić</strong> ujedno i glavni čovjek kluba, trener seniorske momčadi.</p><p>Zanimljivost je što <strong>RK Balić -Metličić </strong>od osnutka 2007.godine ima sve uzrasne kategorije u nastupima na svim nacionalnim razinama, brojne medalje u mlađim kategorijama , seniorsku momčad u 1.HRL jug.Izbacili su brojne reprezentativce , seniorskog Marina Šipića, mlade Matea Maraša, Flipa Kozinu, Davida Vladića , Grgu Luketina i Tomu Lučina.Iz splitske Akademije krenuo je i mladi stručnjak Željko Babić. </p><p>- Mi smo među rijetkim klubovima u svijetu koji imaju <strong>vlastiti internat</strong> za djecu koja nisu iz Splita, pokrenuli smo ERSTE mini rukometnu ligu od Poreča do Dubrovnika, imamo kamp u kojem i osobno financiramo dolazak djece slabijeg imovinskog stanja. Radimo sa žarom i vjerujemo da zajednica cijeni sve ove naše poduhvate - ispričao je <strong>Petar Metličić.</strong></p><p>Njegov najdraži suigrač <strong>Ivano Balić</strong> također je duboku ušao u cijelu priču, završava trenersku školu i nadzire rad i napredak klupskih aktivnosti.</p><p>- Mi se osjećamo dobro u ambijentu koji je usmjeren na rad s djecom. Svi smo bivši suigrači i znamo dobro ono što radimo, a radimo za napredak i učenje najmlađih od kojih sve i započinje. Vjerujemo u sve što smo pokrenuli, a dokaz da smo na dobrom putu je i ovaj Kamp te upiti za brojne aktivnosti koje naš klub obavlja 365 dana u godini - iskreno je napomenuo<strong> Ivano Balić.</strong></p><p>U klubu sa Gripa djecu podučavaju Ivano Balić, Petar Metličić, <strong>Dalibor Anušić , Ljubo Vukić i Venio Losert,</strong> uskoro vjerujemo i <strong>Drago Vuković</strong>. Kad se zbroje medalje i pojedinačne nagrade, projekti koji su iza njih, priča o njihovoj Akademiji u Hrvatskoj, a vjerujemo i u Europi nema konkurenciju.</p><p>Od jeseni kreću upisi u natjecanje mini lige, prijave za dva kampa, ljetni i zimski, natjecanja u hrvatskim ligama. I sve to po budnim okom naših istinskih veličina koji su svoj mir na kraju igračkih karijera pronalaze u sportu koji ih je i učinio velikima.</p>