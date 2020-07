- Kiel je najve\u0107i klub na svijetu i vjerojatno ima najbolju mom\u010dad na svijetu. Znam da su o\u010dekivanja velika, ali ne osje\u0107am pritisak sa strane. Moram se jo\u0161 naviknuti na Bundesligu, koja je bila moj san.\u00a0Ova pandemija korona virusa dala mi je \u0161ansu da u prvoj sezoni osvojim s Kielom pet ili \u0161est trofeja i to mi je cilj (EHF je napravio presedan, pa \u0107e Sagosen u prosincu igrati za Kiel zavr\u0161nicu ovosezonske Lige prvaka koju je izborio s PSG-om, nap. a.).\u00a0

Filip Jicha s njim dobiva obranu iz ud\u017ebenika makar je blizu bila i bez njega. Duvnjak, Pekeler, Wiencek i Sagosen, a iza Landin, pa usput\u00a0Weinhold, Horak...\u00a0To nema nitko na svijetu.

- Gledao sam Kiel i pro\u0161le godine u obrani nije imao konkurenciju. Impresivno je kako je Filip kombinirao 6-0, 5-1 i 3-2-1, a pritom nije obrana gubila na kvaliteti - kazao je Sagosen\u00a0koji s 24 ulazi u bundesliga\u0161ki dril, a koji na najvi\u0161oj razini rijetki i posebni mogu izdr\u017eati.

On je taj.

Sagosen došao k Duvnjaku u Kielov 'dream team': 'Imamo sada najbolju ekipu na svijetu'

Kiel je najveći klub na svijetu i vjerojatno ima najbolju momčad na svijetu. Ova pandemija korona virusa dala mi je šansu da u prvoj sezoni osvojim s Kielom pet ili šest trofeja i to mi je cilj, rekao je Sander Sagosen po dolasku u Kiel

<p><strong>Sander Sagosen</strong> (24) smjestio se u <strong>Kielu</strong>, svom novom domu sljedeće tri godine. </p><p>- Ovdje je puno mirnije i zelenije nego u Parizu i to mi se sviđa. U Norveškoj sam navikao biti u blizini vode, a sad iz svog stana mogu vidjeti fjord, to je jedinstveno. Već nakon nekoliko dana osjećam se ovdje kao kod kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Domagoj Duvnjak na treningu Kiela</strong></p><p>Norvežanin je ona završna kockica koja je upotpunila slagalicu njemačkog prvaka koji nakon bundesligaškog vrha, na kojem je opet poslije pet godina, opet s najjačim argumentima napada europski. A tu ga nije bilo od 2012. godine. Imati dva (Sagosen, Duvnjak) od tri (Hansen) najbolja rukometaša u ovom trenutku mogu samo najveći. Kao i uzeti <strong>PSG</strong>-u takvog igrača.</p><p>- Kiel je najveći klub na svijetu i vjerojatno ima najbolju momčad na svijetu. Znam da su očekivanja velika, ali ne osjećam pritisak sa strane. Moram se još naviknuti na Bundesligu, koja je bila moj san. Ova pandemija korona virusa dala mi je šansu da u prvoj sezoni osvojim s Kielom pet ili šest trofeja i to mi je cilj (EHF je napravio presedan, pa će Sagosen u prosincu igrati za Kiel završnicu ovosezonske Lige prvaka koju je izborio s PSG-om, nap. a.). </p><p><strong>Filip Jicha</strong> s njim dobiva obranu iz udžbenika makar je blizu bila i bez njega. Duvnjak,<strong> Pekeler, Wiencek </strong>i Sagosen, a iza <strong>Landin</strong>, pa usput <strong>Weinhold, Horak</strong>... To nema nitko na svijetu.</p><p>- Gledao sam Kiel i prošle godine u obrani nije imao konkurenciju. Impresivno je kako je Filip kombinirao 6-0, 5-1 i 3-2-1, a pritom nije obrana gubila na kvaliteti - kazao je Sagosen koji s 24 ulazi u bundesligaški dril, a koji na najvišoj razini rijetki i posebni mogu izdržati.</p><p>On je taj.</p>