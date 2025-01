Balićev imenjak ugasio vatru, Mandić pokidao Slovence u bolovima i slomljenog prsta

Dominik Kuzmanović (8/23) 4 - Probušili su ga Slovenci na otvaranju, ali u završnici prelomio utakmicu samo kako on to zna. Ispod svog prosjeka, a opet čovjek odluke. To treba moći.

Domagoj Duvnjak (1/1) - Skače, galami, udara u pod, pa zabije za tri razlike i kraj slovenskih nada. Kapetanski.

Mario Šoštarić (3/3) 4 - Hladi se prvo poluvrijeme na klupi, onda uđe i odradi posao bez greške protiv svojih Slovenaca.

Josip Šimić - Mala, ali važna rola kada je trebalo ući umjesto Mandića.

Zvonimir Srna (2/5) 5 - Nije sve u golovima, asistencijama. Nekad više znače srce, želja, borba. Toga je imao i kad ga je opet uhvatila loža i s jednom nogom se bacio na glavu. Bravo, Zvone!

Ivano Pavlović (3/6) 4 - Morao gasiti vatru već nakon tri minute i ugasio je s dva gola pa još jednim u nastavku. U ovakvim se trenucima postaje igrač.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Igor Karačić (2/4) 4 - Krenuo pa odmah izašao jer su nam Slovenci razbili plan A. I njemu se javila loža, i on je stisnuo zube lavovski.

Mateo Maraš (3/5) 4 - Bacao nove bombe s Firula, uz energiju, hrabrost, htijenje. Takvog igrača treba svaka momčad.

Marko Mamić 4 - Povratak i preokret Hrvatske počeo je s njegovim ulaskom u obranu na prednjeg. Nije Zarabec više radio što je htio, a ni ostali Slovenci. A još je bio pod temperaturom...

Ivan Pešić (4/14) 4 - Rano je morao u Kuzmanovićeve cipele, pohvatao što se moglo pa prepustio Kuzmi da dovrši posao. Osigurač.

David Mandić (0/2) 5 - A što reći više... Slomi prst u 15. minuti, ne može stisnuti šaku i odigra kao da se ništa nije dogodilo. Pokidao Slovence u obrani. Bez gola, ali tako se gine za hrvatski dres. Nažalost, protiv Mađarske će teško moći...

Tin Lučin - danas u navijačkoj ulozi s klupe.

Ivan Martinović (5/9) 4 - Kaže kapetan da je zadnji gol bio za TV špice. Zaboravili smo na one greške u napadu i propuste u obrani...

Leon Šušnja 4 - Sve mu bolje stoji uloga šefa obrane. Doktorira li protiv Banhidija...

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marin Šipić (5/5) 5 - Pet od pet za pet. MVP, čovjek koji sve hvata i ništa ne promaš... Nećemo zacoprati. Mali Medo je odrastao i igra najbolji turnir za reprezentaciju.

Filip Glavaš (5/6) 5 - trebalo je izvesti i zabiti one sedmerce kada greška bila zabranjena. I to sve ukočenih leđa.